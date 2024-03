Oggi l’ultimo saluto a Cristian Melis

L’autopsia è stata effettuata nei giorni scorsi, con l’obiettivo di appurare le cause del decesso ad oggi attribuite ad un malore. Nel frattempo, la comunità di Montespertoli potrà salutare "Spadino" per l’ultima volta. Il funerale di Cristian Melis, l’operaio 32enne scomparso la scorsa settimana, si terrà infatti alle 14 di oggi nella cappella della chiesa di Sant’Andrea. La scomparsa del giovane, cresciuto in paese dopo esservi giunto da bambino insieme al padre proveniente dalla Sardegna, ha gettato nel lutto la cittadinanza anche per le modalità con cui si è concretizzata. Dopo aver salutato gli amici della casa del popolo ed essere andato al lavoro, Spadino sarebbe tornato a casa con la febbre e sarebbe morto nel giro di qualche ora. Ad avvisare i soccorritori sarebbero stati i coinquilini.