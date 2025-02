Occasioni sfumate. Gli azzurrini cedono al Genoa

EMPOLI0GENOA2

EMPOLI: Seghetti, Moray (63’ Baud Banaga), Bacci (63’ Scienza), Tosto (69’Trdan), El Biache, Falcusan, Lauricella, Huqi, Bembnista, Konate (63’ Popov), Gravelo (81’ Monaco). A disp.: Versari, Asmussen, Chiucchiuini, Rugani, Orlandi, Olivieri. All.: Filippeschi.

GENOA: Magalotti, Meconi, Barbini, Rossi, Fazio (69’ Contarini), Ferroni, Dorgu Ifenna (54’Nuredini), Ghirardello (90’ Papastylianou), Arboscello, Deseri (90’ Colonnese), Grossi (54’ Carbone). A disp.: Baccelli, Pallavicini, Mendolia, Pinto, Laurient, Arata. All.: Sbravati.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Reti: 66’ e 74’ Ghirardello.

VINCI - Un micidiale uno due a metà ripresa e la Primavera dell’Empoli si deve inchinare anche al Genoa. Al Centro sportivo di Petroio a Vinci gli azzurrini disputano una buona prima frazione di gioco per ritmo e occasioni, ma non riescono a sfondare. Le due migliori occasioni capitano a Falcusan e Bembnista: entrambi i loro colpi di testa escono di poco sul fondo. Nella ripresa, invece, è il Genoa a farsi preferire con la partita che cambia dopo l’ingresso in campo di Nuredini che fa valere la propria prestanza fisica in entrambe le occasioni dei gol, mettendo in condizioni Ghirardello di segnare la propria doppietta. Nel quarto d’ora finale generoso forcing dei ragazzi di mister Filippeschi, che porta però solo un paio di pericoli alla porta difesa da Magalotti con Popov e Trdan. In pieno recupero ci vuole un ‘miracolo’ di Seghetti per evitare il tris genoano. L’Empoli resta quartultimo a quota 24 punti, con la salvezza diretta distante tre lunghezze.

Si.Ci.