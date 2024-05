Obiettivo: più posti all’asilo nido. Finanziamento da 720mila euro

Un finanziamento ministeriale che ammonta a 720mila euro, da utilizzare per realizzare un nuovo asilo nido o per ampliare e adeguare una struttura già realizzata. È la somma di cui è risultato beneficiario nelle scorse ore il Comune di Castelfiorentino. L’amministrazione ha fatto sapere che si tratta di un piano del Ministero dell’Istruzione relativo alle strutture destinate agli asili nido volto ad implementare in tutta Italia i posti disponibili per la prima infanzia. Castelfiorentino è stata inclusa fra i primi venti interventi finanziati in ordine cronologico per quel che riguarda la Toscana: la somma che verrà erogata dovrà servire nello specifico ad attivare 30 nuovi posti-nido, andando così a potenziare l’attuale offerta sul territorio comunale.

I criteri prestabiliti nell’assegnazione del contributo hanno consentito di individuare, senza che fosse inoltrata alcuna domanda, un elenco di enti locali beneficiari e di quantificare l’importo spettante in base al numero minimo di posti da attivare. Per l’autorizzazione degli interventi sarà presto avviata una procedura di adesione: gli amministratori delle realtà comunali interessate dai finanziamenti sono intanto stati invitati da Anci a prendere visione degli atti e di avviare le valutazioni del caso, finalizzate a predisporre l’adesione al contributo. E per quel che concerne Castelfiorentino, si tratta di un’opera che a ogni modo entrerà nel vivo nel corso della prossima legislatura: sarà la prossima amministrazione comunale a dover mettere in piedi l’iter necessario alla progettazione e all’esecuzione del lavoro.