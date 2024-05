Nuovo ponte sull’Arno . Scattano i primi interventi: si smontano i lampioni

Cominciano domani, di fatto, i lavori per collegare la Sp 106 che attraversa Limite a quello che sarà il nuovo ponte sull’Arno per Fibbiana, la Ss 67 Tosco Romagnola e la Fi-Pi-Li. Per essere più precisi, sono al via le operazioni propedeutiche che all’inizio riguardano la pista ciclopedonale a fianco della 106. La durata di questi primi lavori è di sette giorni, anche se occorre dare un’occhiata al possibile maltempo, previsto in settimana, che potrebbe far slittare la durata del cantiere. Si comincia con lo smontaggio di sette lampioni della pista ciclopedonale. I lavori sono necessari - fa sapere il Comune in una nota - per l’eliminazione delle interferenze individuate da Anas tra la rete di illuminazione pubblica comunale e l’area di cantiere che dovrà sorgere in corrispondenza della futura rotatoria, che consentirà il collegamento tra il nuovo ponte sull’Arno e la strada provinciale 106. Queste prime operazioni infatti sono preliminari alla realizzazione della rotatoria di collegamento al nuovo ponte.

L’intervento verrà realizzato dalla ditta ‘Benedetti Vasco Eredi’, incaricata dal Comune di Capraia e Limite. Per chi si sposta in bicicletta, occorre prestare massima attenzione alla segnaletica messa sul posto: il cantiere non potrà essere ovviamente attraversato. Possiamo dire che questo è il segnale che si aspettava, quello concreto per dare sostanza ad un’opera pubblica attesa da decenni e strategica per l’Empolese. E non solo. Il nuovo ponte è chiamato a facilitare la mobilità tra la sponda nord e quella sud dell’Arno in generale. Una volta completato rappresenterà la svolta in termini di miglioramento e ottimizzazione della viabilità.