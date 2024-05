Nuovo piano strutturale. Al via le osservazioni

Sono già scattati i 60 giorni consecutivi di tempo nei quali chiunque potrà presentare, per iscritto, le proprie osservazioni al piano strutturale intercomunale. Lo strumento della pianificazione urbanistica San Miniato - Fucecchio è strategico per individuare e guidare i processi di valorizzazione delle risorse, di riqualificazione e di trasformazione coerenti con lo sviluppo sostenibile, o avanzare scenari e prospettive ipotizzando un percorso evolutivo che permetta, anche sfruttando le complementarità e le sinergie esistenti tra i due comuni, di fare un salto di qualità. Nonostante la divisione amministrativa tra province diverse, i due Comuni hanno molte similitudini ed è per questo che è stata fatta la scelta di condividere questo strumento fondamentale: sono inquadrati nello stesso sistema locale del lavoro ad elevata specializzazione manifatturiera. In termini turistici, l’area governata dai comuni di San Miniato e Fucecchio è in realtà caratterizzata da elementi di continuità importanti, a cominciare dal passaggio della francigena. Sono nella stessa Asl e condividono la stazione ferroviaria. Le osservazioni vanno inviate per pec oppure per raccomandata, protocollate a mano in Comune.