“Nuovo Centro” rilancia il commercio: "Valorizzare offerta e accoglienza"

Si chiama "Nuovo Centro" e riunisce al momento le attività commerciali situate in zona Piazza Unione Europea. E’ il nome del nuovo Centro Commerciale Naturale nato a Montelupo, che è nato ufficialmente nei giorni scorsi e ha già fatto registrare l’adesione di 25 esponenti del commercio locale (per un numero che, almeno in linea potenziale, potrebbe crescere ulteriormente in tempi relativamente brevi). Presidente del Nuovo Centro è Giuseppina Tanganelli, con Michela Cei nel ruolo di vice-presidente e Claudia Cesaro che ricoprirà il ruolo di tesoriera.

Nelle intenzioni dei promotori, il nuovo CCN dovrà rappresentare a conti fatti "un’opportunità di collaborazione tra le imprese locali, finalizzata alla promozione congiunta, al miglioramento della qualità dell’accoglienza e alla valorizzazione dell’offerta commerciale del quartiere". Il direttivo della nuova realtà ha già incontrato il sindaco Simone Londi e l’assessore al commercio Aglaia Viviani. Il primo cittadino ha peraltro ricordato come proprio lo scorso sabato il territorio montelupino abbia salutato l’apertura di una nuova attività commerciale in via I Maggio, al posto dell’ex-negozio Maioli.

Nell’epoca del "Retail Apocalypse", con lo shopping ed i servizi sempre più online che hanno causato e causano in tutto il mondo la chiusura di sempre più punti vendita "fisici", anche a Montelupo il commercio di vicinato prova a fare squadra. "Una bella notizia, perché la nascita dell’associazione consentirà un maggior dialogo da parte dei commercianti – ha commentato Londi a proposito della nascita del Nuovo Centro - sia con l’amministrazione che con gli esercenti del centro storico e riuniti nel “Borgo Degli Arlecchini“. Senza contare che il numero di iscritti alle due associazioni supera adesso quota 50 negozi. E noi crediamo che un paese sia tale solo con la presenza vitale del commercio di prossimità".