Nuovi giochi al parco della Rimembranza

Alcuni parchi pubblici di Empoli hanno attrezzature di gioco per i bambini ormai deteriorate, quindi anche fonte di rischi, e pertanto da sostituire (anche, come vedremo, con misure contro i vandali). E’ al via una ‘campagna’ in tal senso, che comincia dal Parco della Rimembranza, nel contesto della riqualificazione di viale Bruno Buozzi nella zona adiacente la ferrovia. Sappiamo che queste riqualificazioni, unite al progettato potenziamento della videosorveglianza, rappresentano un forte deterrente contro la microcriminalità e i reati legati alla pratica dello spaccio di sostanze stupefacenti. Avere a disposizione attrezzature rinnovate significa maggiore presenza delle famiglie nei parchi e dunque un tessuto sociale più coeso e sano. Valido motivo per cui gli investimenti sono notevoli: ad esempio, per il Parco della Rimembranza si parla intanto di 110mila euro. Partiamo quindi dalle intenzioni espresse dallo stesso Comune: "Migliorare la fruibilità di alcuni parchi urbani dotandoli di attrezzature ludiche efficienti e rimuovendo quelle deteriorate". Lungo viale Buozzi, l’ufficio tecnico ha realizzato una ricognizione della tipologia di intervento da eseguire e predisposto la documentazione tecnica necessaria per l’approvazione del progetto esecutivo. Che ha appunto avuto luce verde. Tra le attrezzature che verranno installate figurano un’altalena a doppia campata, uno scivolo con torretta, un’arrampicata obliqua con corde e scaletta a pioli per la risalita, un gioco multifunzione, un gioco a molla, una parete di arrampicata. Sotto, a terra, ‘pavimento’ anti-trauma cosicché in caso di cadute non ci siano conseguenze gravi. Nota importante contenuta nella decisione del Comune: gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile "e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide". Purtroppo, a Empoli come anche a Montelupo, Montespertoli e in altri centri dell’Empolese, alcuni giardini pubblici sono stati spesso oggetto di atti vigliacchi di vandalismo, che hanno causato molti danni.

A.C.