Nuovi cittadini digitali. Tra servizi e formazione. Ecco il “Punto... Facile“

"Una società caratterizzata da nuovi linguaggi, ma per funzionare devono essere conosciuti da tutti", ha detto ieri Stefano Ciuoffo, assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, tagliando il nastro del nuovo Punto Digitale Facile, che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

Una realtà attiva nella sede dell’InformaGiovani, che rappresenta un servizio storico e un punto di riferimento per tutti i cittadini per avere informazioni e orientamento su tante tematiche: scuola, lavoro, formazione, cultura, e tanto altro. "I Punti Digitale Facile rappresentano – ha detto l’assessore regionale – un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società, a partire dalla fascia più anziana della popolazione, ma non soltanto. E’ per questo che la Toscana è tra le prime regioni a mettere in campo, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra pubblica amministrazione e cittadino, apportando semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi". "Questo servizio rappresenta un ulteriore passo avanti per la comunità – ha aggiunto Spinelli con a fianco la vice Emma Donnini –, in quanto permette l’accesso alle informazioni e ai servizi in una modalità moderna, che spesso ancora tante persone non riescono a conoscere e quindi non possono accedere a servizi importanti, per la salute, per trovare lavoro, per fare dei pagamenti o altro ancora". Quindi supporto, assistenza e formazione per essere tutti cittadini di oggi e di domani.

Lunedì scorsi è iniziata anche la digital week – che di conclude domani –: una settimana dedicata a far conoscere i servizi di assistenza e formazione per l’utilizzo delle tecnologie digitali messi gratuitamente a disposizione dei cittadini proprio al l Punto Digitale Facile. UN’iniziativa che ha riscosso successo e che ha visto 24 prenotazioni al giorno per imparare a muoversi nella società "digitalizzata". Nelle prossime settimane saranno realizzate non solo le attività individuali e di supporto al singolo cittadino, ma anche di gruppo.

Carlo Baroni