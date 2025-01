Nuove telecamere di sorveglianza: "Le metteremo in punti strategici"

"Abbiamo stanziato 20mila euro per l’installazione di nuove telecamere, dopo una serie di valutazioni effettuate d’intesa con la polizia municipale e con le forze dell’ordine. E’ già stato richiesto un preventivo e contiamo di far sì che i nuovi strumenti possano essere installati già il prossimo mese". Lo ha annunciato il vicesindaco Simone Scardigli, facendo così il punto in materia di sicurezza ed elencando le ultime novità. Nel concreto, si tratta di quattro nuovi ’occhi elettronici’ che troveranno posto sul territorio comunale certaldese nelle prossime settimane. Sono già stati individuati i punti strategici, iniziando dal sottopasso fra via Lama e via Cesare Battisti. Un passaggio più volte argomento di discussione a livello cittadino ed approdato anche in consiglio comunale pochi mesi fa, con i consiglieri di Fratelli d’Italia che avevano denunciato problemi di degrado e micro-criminalità.

Dovrebbero essere due, in questo caso specifico, le telecamere di videosorveglianza che entreranno a regime e che dovranno monitorare quel che avviene all’interno ed all’esterno del passaggio, svolgendo in primis una funzione di deterrenza.

Poi c’è la seconda postazione, individuata fra via Fonda e via Albinoni. In questo caso però si tratterà a quanto pare di una telecamera atta alla lettura delle targhe dei veicoli in transito: dovrà fornire un ulteriore appoggio nel controllare l’ingresso e l’uscita dei veicoli da Certaldo verso Castelfiorentino e viceversa. E poi c’è la terza postazione, fra via Roma e la rotonda di via Fiorentina nei pressi della Casa della Salute: in questo caso si tratta di un’iniziativa con l’obiettivo ultimo di armonizzare la circolazione veicolare in un’area particolarmente frequentata e di dare all’occorrenza un ’alleato’ agli agenti della polizia municipale nel caso in cui dovessero trovarsi a ricostruire la dinamica di un incidente stradale. Nuovi strumenti che potrebbero quindi essere operativi entro la fine dell’inverno, nella migliore delle ipotesi.

Ci sarebbe poi una quarta postazione, ma che diversamente dalle altre tre non ha ancora trovato le coperture economiche necessarie: l’idea è di installare una telecamera anche all’ingresso dalla direzione di Poggibonsi, ma saranno i prossimi mesi a dettare eventualmente tempistiche e modalità.

