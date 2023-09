Nuova tariffa dei rifiuti Sportelli e vademecum per i dubbi sulle bollette

Ci sono state polemiche e anche malumori ma ora Alia prova a mettere ordine e invita i cittadini che hanno ancora dubbi a presentarsi agli sportelli comunali. L’obiettivo? Sciogliere ogni nodo sulle bollette della Taric, la nuova tariffa corrispettiva introdotta a Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme, tra i primi 12 Comuni dell’Ato Toscana Centro ad adottare il nuovo sistema. "Si tratta della fatturazione del primo semestre, effettuata con un calcolo basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e dunque in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari", specifica in una nota Alia che poi ricorda come, nei prossimi giorni, anche le utenze non domestiche saranno coinvolte dalla nuova fatturazione.

"Considerata l’assoluta novità del sistema – riprende Alia –, e la comprensibile attenzione degli utenti alle ricadute pratiche della nuova tariffa - in cui la parte variabile è quantificata considerando tutti i conferimenti di rifiuti, sia il residuo non differenziabile che le raccolte differenziate - Alia garantirà la giusta informazione a tutti gli utenti che chiederanno approfondimenti". E proprio per fornire informazioni e supporto sulle bollette, è stata prevista un’ampia serie di sportelli comunali che per tutto settembre effettueranno aperture straordinarie. Non solo: gli utenti possono anche rivolgersi direttamente ai punti Alia per sbrigare pratiche relative alla tariffa, ritirare le chiavette A-Pass necessarie ad aprire i nuovi contenitori stradali digitali e altre attrezzature per la raccolta differenziata, o anche solo per chiedere informazioni ed effettuare segnalazioni.

Questo il calendario di appuntamenti e le aperture straordinarie degli sportelli: in piazza 8 marzo a Capraia e Limite il 19, 22 e 29 settembre dalle 9 alle 13; in piazza del Popolo a Castelfiorentino ogni mercoledì dalle 8.30 alle 13; in borgo Garibaldi a Certaldo l’11, 14 e 19 settembre in orario 9-13 e 14-17. E poi ancora: a Gambassi Terme in via Giuseppe Garibaldi il 12 e 19 settembre (9-1314-16), a Montelupo Fiorentino in viale Cento Fiori il 20, 23, 27 e 30 settembre (9-13); a Vinci in piazza Leonardo da Vinci il 15 e 18 settembre (9-13) ma anche a Sovigliana in via Cesare Battisti, il 13 e 20 settembre (9-13).

Alia segnala anche gli ecocentri di Castelfiorentino (in piazza Fratelli Cervi), Empoli (al punto del Castelluccio) e Fucecchio (piazza Amendola, 17), aperti al pubblico nel corso della settimana su 5 o 6 giorni. Per chiarire meglio ogni questione, Alia sta elaborando inoltre un vademecum dei buoni comportamenti, utile a ribadire in modo semplice e immediato come cittadini e aziende possano effettuare una efficace raccolta differenziata e ottenere le riduzioni previste dalla Taric. Per ulteriori informazioni e, più in generale, per le pratiche relative alla tariffa il gestore dei rifiuti ricorda che è possibile accedere all’area clienti Aliapp che permette, dopo l’iscrizione col proprio codice utenza, di richiedere informazioni, fare segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento delle richieste, visualizzare le utenze e scaricare le fatture o verificare i conferimenti.