Nuova Rsa: "Apertura regolare"

Alla luce delle richieste pervenute, è stato deciso di anticipare l’apertura di una delle due strutture sanitarie in quanto aveva già completato l’iter burocratico necessario. Lo stesso procedimento che sta riguardando anche l’altra, e che sta avviandosi verso la fine. Ma l’ho spiegato in consiglio comunale: c’è chi è ossessionato dalla ricerca di mister che non ci sono". Il sindaco Francesca Giannì ha così replicato all’attacco della capogruppo della Lega Susi Giglioli, in merito all’rsa inaugurata lo scorso anno. La prima struttura entrerà in funzione dopodomani (con 24 camere singole e 28 doppie) e l’esponente del Carroccio aveva puntato il dito anche sulla questione legata all’accreditamento della residenza sanitaria, sostenendo come a rallentare la convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale ci sia l’assenza di alcuni requisiti a livello edilizio e strutturale. "Voglio sottolineare che si tratta di un investimento positivo per il territorio perché porta posti di lavoro, ma c’è una partita ulteriore da giocare che riguarda una rete fra pubblico e privato – ha concluso Giannì – non possiamo prescindere dal fatto che ogni realtà deel settore socio-sanitario debba avere un legame con il pubblico che si crea anche con procedimenti di questo genere. Di recente la Regione ha avviato un tavolo su sollecitazioni delle varie Società della Salute, fra cui quella dell’Empolese Valdelsa, per aprire un confronto sulle rette. Che restano piuttosto il vero problema capitale dell’assistenza socio-sanitaria."