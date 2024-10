"Nuova piscina? No con Aquatempra"

"In vista dell’entrata in funzione della nuova piscina, stiamo valutando anche le ipotesi di gestione alternative. Aquatempra? Al momento, la nostra intenzione è quella di recedere". È il sindaco Giovanni Campatelli (nella foto) a confermare che Certaldo potrebbe lasciare la partecipata che gestisce le piscine del circondario, anche se non prima dell’inizio del 2026. Un atto di indirizzo in tal senso è già stato approvato, con delibera di giunta del 16 ottobre che impegna sindaco e tecnici comunali affinché "attivino idonee procedure e i conseguenti atti necessari ai fini di pervenire al recesso del Comune di Certaldo dall’attuale contratto di gestione in house dell’impianto natatorio comunale con la società Aquatempra". Come fatto presente pochi giorni nell’ultima seduta del consiglio comunale dal vice-sindaco Jacopo Masi, i lavori relativi alla piscina Fiammetta dovrebbero concludersi alla fine del prossimo anno lasciando alla cittadinanza un impianto totalmente rinnovato. E in previsione di ciò, il Comune intende guardarsi intorno: non per il 2025, in quanto sarà (salvo sorprese ad oggi impronosticabili) ancora Aquatempra a gestire l’attuale struttura. Ma per l’anno successivo: ad oggi il recesso da Aquatempra dovrebbe diventare esecutivo dal 1 gennaio del 2026. I prossimi mesi serviranno a valutare le soluzioni sul tavolo: a gestire la nuova Fiammetta potrebbe continuare a essere il Comune una società "in house", anche se questa soluzione richiederebbe ulteriori passaggi burocratici. Oppure un’associazione sportiva da individuare tramite bando.