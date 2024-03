Nuova palestra al Checchi. Il cantiere va spedito: "A giorni la copertura"

A grandi passi prende forma la la nuova palestra dell’istituto Checchi. Otto grandi arcate in legno lamellare formano la struttura portante in via Padre Vincenzo Checchi, accanto al liceo dell’istituto. E proprio in questi giorni le arcate vengono innalzate e fissate a terra dalla ditta che sta realizzando l’opera per conto della Città Metropolitana di Firenze. Ieri mattina il sindaco Alessio Spinelli ha visitato il cantiere per rendersi conto di persona di come procedono i lavori che porteranno a compimento, durante l’estate, una struttura polifunzionale a servizio della scuola superiore, che a Fucecchio vede anche la presenza del liceo a indirizzo sportivo, e delle società sportive che nel pomeriggio potranno utilizzare i vari campi di basket, volley e calcetto. "Tra pochi mesi – annuncia il sindaco questo bel progetto sarà realtà e potremo mettere a disposizione della scuola e delle associazioni sportive un nuovo spazio moderno e funzionale dove praticare attività fisica e varie discipline sportive. in questi giorni è in corso il montaggio delle arcate in legno e già tra una settimana potremo assistere al posizionamento della copertura".

Il cantiere, inaugurato a marzo 2023, sorge nei pressi del palazzetto dello sport e dei campi da calcio “Umberto Galli”, in quello che sta diventando un vero e proprio polo sportivo. Il costo complessivo dell’opera è di un milione di euro e consentirà di realizzare una nuova palestra con due campi, oltre a spogliatoi e servizi, e spazi organizzati anche per accogliere atleti con disabilità. "Grazie al metodo che abbiamo adottato per la gestione degli impianti e che prevede il coinvolgimento delle società sportive – spiega ancora Spinelli – anche questo spazio potrà essere utilizzato da tante squadre in orario pomeridiano e serale permettendo di decongestionare gli altri spazi attualmente disponibili".

"Siamo veramente soddisfatti dei tanti lavori che stanno arrivando a compimento e dei cantieri che abbiamo avviato – conclude il primo cittadino –. Mi riferisco in particolare a quello del nuovo polo per l’infanzia tra via Foscolo e via Marco Polo, quello della nuova scuola materna di Vedute o quello che partirà lunedì prossimo per riqualificare piazza Amendola, nel cuore del capoluogo". Procedono dunque spediti i lavori che erano partiti in ritardo a causa dell’impennata dei costi delle materie prime.