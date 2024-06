Nuova linfa al soccorso. La Misericordia cresce. Tanti progetti in campo

Una nuova ripartenza per la Misericordia della città. "Dopo ben otto anni, la Misericordia di Fucecchio è tornata ad organizzare eventi di formazione di primo soccorso – spiega il governatore Ciro Macchiaroli –. Si sono svolti, infatti, dal 16 febbraio al 16 marzo di quest’anno tre corsi dedicati al primo soccorso livello base e per l’utilizzo laico del defibrillatore e con estrema nostra soddisfazione. Abbiamo consegnato gli attestati dei corsi a 11 partecipanti i quali hanno mostrato grande interesse per questa iniziativa della Misericordia ed hanno avviato anche un percorso di volontariato. L’auspicio è, infatti, che possano essere organizzati ulteriori corsi nei prossimi mesi anche relativi alla protezione civile, i quali possano far avvicinare le persone e chi comunque ha interesse ad aiutare il prossimo all’attività di volontariato".

Per diventare volontario basta venire nella sede della Misericordia a Fucecchio e prendere contatti. I responsabili forniranno tutte le informazioni e indicheranno l’inizio dei corsi di formazione necessari per intraprendere il cammino di aiuto ai bisognosi. L’appello dunque è: "Aiutaci ad aiutare". "Negli ultimi anni la carenza di volontari si è fatta sentire e siamo stati costretti a sospendere alcuni servizi che vorremmo al più presto riprendere, come la protezione civile. Per questo abbiamo bisogno di nuove leve, di giovani bravi e capaci di dare nuova energia alla Misericordia – aggiunge il governatore –. Ci rivolgiamo alle scuole e anche alle 12 Contrade che si facciano promotrici di questo messaggio di benevolenza. Aiutare gli altri fa bene a noi in primo luogo". Ma ci sono anche progetti al vaglio dell’associazione. Tra le idee in campo – spiega una nota – c’è anche quella di organizzare una grande festa del volontariato ogni anno il 25 marzo, giorno della fondazione della Misericordia di Fucecchio.

"Il volontariato, quello vero, è sempre stato importante nella nostra società ma, lo è ancora di più oggi – conclude il governatore –. La platea che ha bisogno di questi due tipi di volontariato è vastissima per questo abbiamo bisogno di voi. Vi dico solo di provare, perché volontariato significa certamente fare del bene a chi lo riceve ma anche a chi lo fa". La Misericordia di Fucecchio, peraltro, è tra le più antiche della Toscana. Secondo attendibili fonti storiche risale ai primi del 1600.