Nuova acquisizione a Empoli: Elettrica Spa cresce in Toscana

L’elettrica Spa cresce e si moltiplica. Da Empoli a Prato nel segno dell’innovazione. Nuova acquisizione per la storica attività guidata da Giuseppe, Franca e i figli Alessandro e Andrea Criachi. Nata nel 1986 e oggi solida realtà nel commercio elettrico - con un fatturato che ha sfiorato i 70 milioni di euro nel 2022 - l’Elettrica acquisisce la società Pagli Zelinda di Prato. Con l’accordo sottoscritto con la realtà pratese - che ha sempre mantenuto il nome della prima fondatrice, la signora Zelinda, che nel ’60 iniziò la vendita di cavi, lampadine e materiali elettrici - l’Elettrica proseguirà attivamente la vendita nei locali di via Torelli mantenendo Sauro Giardi come responsabile dell’attività. Sono così 16 i punti vendita oltre alla sede generale di Empoli: 140 tra dipendenti, rappresentanti e collaboratori, e ora un nuovo traguardo.

"La nuova annessione - sottolinea il presidente dell’Elettrica e fondatore Giuseppe Criachi - si inserisce negli obiettivi strategici di consolidamento della presenza sulla regione di origine, uno dei cardini dei nostri investimenti. Puntiamo all’estesione sul Centro Italia, abbiamo acquisito due punti vendita in Umbria e nel Lazio e ci siamo rafforzati sul territorio toscano".

Y.C.