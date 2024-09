Notte in ospedale per i sei bambini: "Ricoverati in via precauzionale"

EMPOLI

Hanno trascorso la notte in ospedale, in pediatria, ma solo in via precauzionale. Ieri mattina i sei bambini che erano a bordo dello scuolabus coinvolto nell’incidente di giovedì pomeriggio in via della Motta ad Avane, sono tornati a casa. Nessuno di loro ha riportato conseguenze. Solo tanto spavento e un brutto ricordo che il tempo aiuterà a dimenticare. Anche l’autista del mezzo e l’accompagnatore stanno bene. Si è conclusa positivamente una vicenda che poteva avere risvolti ben peggiori vista la dinamica e i passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 quando il pulmico del Giro 3 stava riaccompagnando a casa i bambini. A un certo punto il bus, molto probabilmente nel tentativo di farsi da parte rispetto a un’auto che stava percorrendo la stretta via nel senso opposto, è finito con le ruote del lato destro nel fossato a bordo strada. Una manovra, giusto una manciata di secondi e il mezzo – anche in virtù della sua ’mole’ – ha perso il suo assetto. Lo scuolabus, con a bordo sei alunni della scuola dell’infanzia di Pagnana oltre all’autista e a un accompagnatore, si è ribaltato appoggiandosi su un fianco. Per fortuna il dislivello rispetto alla carreggiata era di poche decine di centimetri. Un’altezza ridotta che ha evitato che il pulmino si potesse capovolgere. Ferito in modo lieve l’autista, illeso l’accompagnatore. I sei bambini sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde per accertamenti precauzionali.