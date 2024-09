La Notte andata in bianco. Salta la decima edizione: “Ora punteremo al 2025”

Empoli, 8 settembre 2024 – Notte bianca. O meglio, andata in bianco. Programmato, rimandato e infine annullato, l’appuntamento più atteso dell’estate empolese era stato spostato dal consueto 6 luglio a sabato 21 settembre. Ma alla fine non si farà. Al suo posto un format nuovo, un pomeriggio dedicato al commercio ancora in fase di programmazione. La decisione è maturata in seguito ad uno scambio avvenuto tra Comune e associazione Centro Storico di Empoli, composta da un centinaio di associati, impegnati a promuovere iniziative che mantengano viva la città come appunto la Notte bianca, il Luglio empolese, Le luci di Natale, La città dei bambini, Empolissima e via dicendo.

La querelle ha lasciato l’amaro in bocca a quei commercianti che si aspettavano di poter festeggiare la decima edizione della Notte più movimentata dell’anno, registrando incassi extra. Una decisione quella dell’annullamento, dalla quale l’amministrazione comunale si dissocia. “Abbiamo preso atto di una scelta portata avanti dall’associazione Centro Storico – tiene a precisare Adolfo Bellucci, assessore al Commercio – Avevamo dato parere negativo per il recupero della data al 18 luglio, considerando che già c’erano altre iniziative in concomitanza. Abbiamo proposto il 21 settembre, giorno ritenuto fuori luogo dagli associati che con dispiacere hanno preferito rimandare al prossimo anno. Non abbiamo negato niente ma solo appreso, il 5 agosto scorso, della disdetta della Notte Bianca”. Niente notte ma un pomeriggio, quello del 21, dedicato al commercio. Dalle 16 alle 20 – e quindi non in notturna – all’interno dei negozi che vorranno aderire, spazio alla creatività. Il contribuito richiesto è di 50 euro, somma che non dovrà versare chi ha già pagato per la Notte Bianca, slittata per motivi tecnici legati alle elezioni. A spiegare le ragioni della decisione in rappresentanza dell’associazione è Eros Condelli. “Il cambio di giunta non ci ha aiutato. Le tempistiche degli uffici comunali non sono state compatibili con quelle organizzative. Arrivati sotto data abbiamo capito che non c’erano i tempi tecnici per mettere in piedi un decennale degno. Stiamo parlando di una delle manifestazioni di punta del calendario empolese dal 2014. Un format che porta risultati e che si merita il giusto riconoscimento. Settembre non è la sua data naturale. Il meteo è variabile, sarebbe stato rischioso. La Notte vive nel primo sabato di luglio, e su questo puntiamo per il 2025”.

Da qui l’idea di non gettare al vento la data del 21 settembre e trasformarla in un’opportunità, seppur minore, di visibilità per i commercianti. “Abbiamo pensato di creare un pomeriggio di spinta per il commercio locale – dice Condelli –. Stiamo ritirando le adesioni. Chi vorrà potrà presentare le linee autunno inverno 2024-2025, organizzando un aperitivo con i clienti, shooting fotografici, piccoli eventi all’interno del proprio negozio per stimolare curiosità. Se ogni negozio invitasse 30 clienti significherebbe portare 10mila persone in centro”.

Non ci saranno spettacoli ma solo e soltanto occasioni di vendita. Parola d’ordine, svecchiare. E concepire iniziative di richiamo. “Il progetto del Natale è pronto, frutto del lavoro della giunta precedente – conclude Bellucci –. Stiamo studiando alcune novità da inserire in calendario il prossimo anno. Come portare l’antiquariato ad Empoli. Come rinnovare, dopo 10 anni, eventi ormai datati, portare nuova linfa al Luglio Empolese. Lo faremo in accordo con le associazioni e i commercianti”.