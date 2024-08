Note spagnole a “Montespertoli Musica”

MONTESPERTOLI

Quarta tappa per il festival itinerante "Montespertoli Musica", che ha preso il via lo scorso 18 luglio dal Castello di Sonnino per toccare nelle settimane successive Montagnana e l’Azienda agricola Fattoria di Trecento. Domani sera alle 21.30, infatti, la manifestazione organizzata in collaborazione con Teatro Popolare d’Arte e con la direzione artistica di Francesco Giorgi, sarà all’ex Circolo Ricreativo di Lucignano per ospitare Pedro Makay (nella foto). L’artista spagnolo, voce e chitarra, ha viaggiato con la sua musica tra il Vecchio Continente e le Americhe, tra il Calypso, la musica africana, il Flamenco e il Rhythm & Blues. Quello di Makay è un live elettrizzante e vitale, a favore del pubblico. Uno show che sa di sud del mondo, di strade polverose e di festa. Makay presenterà anche il suo nuovo album "Colores", un lavoro che riunisce brani inediti dove dà origine a un suono ispirato a radici popolari emerse in collaborazioni, esperienze e incontri con musicisti di culture diverse. Ad accompagnarlo Lele Veronesi alla batteria e Guille González al basso elettrico. Prima dello spettacolo il pubblico potrà lasciarsi deliziare dalla degustazione a cura di Alimentari Lucignano. L’ingresso costa cinque euro ed è obbligatoria la prenotazione, da poter effettuare tramite WhatsApp al numero 371 1152940 o scrivendo a [email protected] oppure chiamando lo 0571 600255.