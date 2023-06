’Note di Wine’ Musica, cabaret e calici di vino

Sorseggiare un calice di buon vino a suon di musica. Questo e quanto si potrà fare a Castelfiorentino venerdì prossimo 9 giugno (dalle 19.30) grazie a “Note di Wine”, evento enogastronomico in piazza Grandi (area prospiciente la Chiesa di Santa Maria della Marca) con l’accompagnamento di saggi musicali e cabaret. Organizzata dagli esercenti di via Benozzo Gozzoli e piazza Grandi in collaborazione con l’Associazione del Ccn “Tre Piazze“ e il Comune di Castelfiorentino, la manifestazione si presenta come di consueto come una iniziativa benefica: il ricavato della cena all’aperto sarà infatti devoluto per progetti educativi e attività svolte dalle associazioni di volontariato, ossia Oratorio di Santa Maria della Marca, Casa Famiglia San Martino, Prociv Arci Castelfiorentino, Avis Castelfiorentino e Filarmonica “G. Verdi”. La festa si aprirà con una degustazione di vini offerti dalle aziende locali, che saranno somministrati da un sommelier per illustrare le loro caratteristiche, cui seguirà la cena e l’esecuzione dei primi brani musicali (percussioni e flauto dolce) a cura della scuola comunale di musica. In contemporanea (dalle 21) ci sarà uno spettacolo di cabaret con Matteo Micheli e, dalle 22, un doppio concerto della Bandina Junior e della Filarmonica “G. Verdi” di Castelfiorentino. Le prenotazioni della cena si ricevono presso Panificio Panchetti, Macelleria Enzo, Ama Edicola, Bar Italia, Bar Ciampalini (per informazioni telefonare al 331 9303075).

"Note di Wine – sottolinea il sindaco, Alessio Falorni – è ormai conosciuta soprattutto come una festa che interessa la piazza principale dell’area “al di là del ponte” sull’Elsa, e che ogni volta registra un grande successo di partecipazione, con ricadute positive per le attività sociali e di volontariato che vengono svolte nel nostro territorio. Per questo ringrazio i commercianti delle vie interessate e i numerosi volontari che collaborano da sempre all’organizzazione della festa, unitamente alle aziende agricole che anche quest’anno si sono rese disponibili per la degustazione dei loro vini".