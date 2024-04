Note di Classica. Musica leggera e melodie sacre

EMPOLI

Tre gli appuntamenti che caratterizzano il calendario di quest’anno della rassegna “Note di classica… e altri suoni”, giunta alla sua 16esima edizione. Il primo per la verità è già andato in scena lo scorso 29 marzo, il concerto della pianista Angela Hewitt, organizzato in coproduzione con il Centro Attività Musicali Ferruccio Busoni, mentre i prossimi due si terranno venerdì 12 aprile e giovedì 16 maggio. La manifestazione, da quest’anno riconosciuta di richiamo regionale, è realizzata dall’associazione culturale Mosaico ed è a ingresso gratuito. Andando nel dettaglio del programma, il concerto della prossima alle 21.15 presso la sala Teatro Il Momento di Empoli vedrà come protagonisti Jean-Jacques De Launay, voce solista, Giovanni Baglioni al sassofono e l’ensemble “Il Mosaico” sotto la direzione del maestro Alessandro Bartolozzi. Lo spettacolo avrà come leitmotive “La canzone del Novecento“. Il pubblico sarà trasportato in un viaggio attraverso le più belle canzoni francesi, italiane ed internazionali del secolo scorso grazie all’interpretazione della calda voce del “Crooner” francese Jean Jacques De Launay, accompagnato dall’orchestra guidata dall’eclettica bacchetta di Bartolozzi.

A chiudere la rassegna “Note di classica”, sarà appunto giovedì 16 maggio sempre alle 21.15 ma nell’affascinante cornice della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli, “La cena del signore transitus animae”, un omaggio a don Lorenzo Perosi. In quell’occasione ad esibirsi saranno la soprano Miki Shibahara, la mezzosoprano Ramona Peter, il baritono Romano Martinuzzi, la Schola Cantorum Labronica sotto la direzione del maestro del coro Maurizio preziosi, coadiuvato dai maestri collaboratori Saverio Mancuso e Hyungju Seo e ancora una volta l’orchestra sinfonica Il Mosaico, diretta dal maestro Alessandro Bartolozzi. Per informazioni e prenotazione ai due concerti è possibile contattare il numero di telefono 333 6123617.