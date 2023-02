Nonnetti allegri La quotidianità è un’avventura

EMPOLI

Torna al Minimal Teatro di Empoli la rassegna dedicata alle famiglie in orario serale "Teatri di confine". L’appuntamento è venerdì alle 21 con "Nonnetti", una produzione Coltelleria Einstein di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, per la regia di Valerio Bongiorno. Vincitore dei premi "Porto Sant’Elpidio – Città dei Bambini" 2022 e "Città di Vimercate" 2021, lo spettacolo è incentrato sulla giornata di due nonnetti: una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire. Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia. L’idea artistica nasce dal desiderio di esprimere con l’azione, la forza delle persone anziane. L’osservazione condivisa nella vita e nei laboratori teatrali con gli anziani, lo studio e l’osservazione delle relazioni e dei ritmi che si creano in un momento fragile e decisivo della vita, hanno stimolato la compagnia a lavorare senza l’utilizzo delle parole, cercando nel movimento la forza comunicativa.

La condizione di anzianità aggiunge però la libertà di espressione e i due, come discoli infanti, ben consapevoli, si trovano ad inventare scherzi contro il mondo che amano. La comicità è ricercata nell’invenzione che ciascun protagonista usa per stupire l’altro, il gioco per divertirsi alle spalle dell’altro o contro chi disturba il delicato equilibrio interno. La sfida della ricerca è mantenere il sottile filo teso e coerente tra azione e invenzione. Lo spettacolo è godibile da tutto il pubblico. Gli adulti si specchiano nelle piccole avventure quotidiane. I bambini più grandi si divertono anche nelle invenzioni e negli scherzi dei nonnetti. I più piccoli gustano la relazione e i particolari, i disegni che ogni scena crea. Ridono insieme ai grandi e questa esperienza dà serenità, gioia e positività.