Non solo musica. Guenzi sul palco tra vita e morte

FUCECCHIODomani sera alle 21.30 Lodo Guenzi sarà al Teatro Pacini di Fucecchio in occasione del quarto appuntamento della stagione di prosa “Sipario Blu, tradizione e innovazione“. Il cantante, attore e conduttore televisivo, insieme a Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta porterà in scena “Toccando il vuoto“, testo del drammaturgo scozzese David Greig con la regia di Silvio Peroni. Tratto da una storia vera, lo spettacolo è ambientato nel 1985 durante una scalata nelle Ande Peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate restano vittime di un incidente in fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Simon, per non rischiare di precipitare assieme al suo compagno, è costretto a tagliare la corda da arrampicata. La storia pone il pubblico in un interrogativo costante: cosa avremmo fatto al posto di Simon? Rappresentato per la prima volta in Italia, questo testo pone alla base dell’opera il tema delle scelte, etiche e non, che circondano gli eventi. Lo spettacolo è prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni.

"Uno dei temi centrali del testo è quello delle ossessioni: raggiungere vette sempre più alte, superare i limiti, confrontarsi continuamente con le proprio paure – spiega il regista –. Spesso diventano pensieri costanti, quasi fossero fantasmi che disturbano il sonno e occupano incessantemente la mente. Queste ossessioni come sappiamo possono portare a compiere scelte rischiose, che possono diventare tragiche, come nella vicenda di Simon e Joe. E qualche volta anche nelle nostre vite. Il testo vuole raccontare le emozioni e le relazioni umane in uno spazio ostile e isolato come quello della montagna. Nel corso della storia, emergeranno segreti e tensioni tra i personaggi, mentre l’ambiente impervio e separato dal resto del mondo li metterà a dura prova. Sacrificare la vita di un amico per salvare la propria è forse tra le scelte più dolorose che esistano, da cui può scaturire un senso di colpa eterno e duraturo".