Non si ferma all’alt, ma il fango blocca la corsa dell’auto rubata

Non si ferma all’alt e scappa. Dopo un inseguimento viene arrestato dai carabinieri. I militari dell’arma della compagnia di San Miniato, nell’ambito di un servizio di controllo a largo raggio nel comune di Castelfranco di Sotto al termine di un rapido inseguimento, hanno arrestato un uomo, per resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, i carabinieri impegnati in un posto di controllo nella località Galleno, erano stati allertati dalla presenza di un conducente che, a bordo di un’autovettura di media cilindrata, sopraggiungeva a velocità sostenuta. L’uomo alla guida, alla vista dei militari, pensando di poter sfuggire ai carabinieri che gli avevano intimato l’alt, invece di arrestare la marcia, decideva di fuggire. Ne è scaturito un inseguimento culminato a Fucecchio, dove per il terreno melmoso per le precipitazioni, il veicolo fermava la propria corsa. L’auto è risultata rubata a Cerreto Guidi. Da qui la denuncia anche per ricettazione.

C. B.