Noi siamo musica. Cresce l’attesa per il debutto

EMPOLI

Il debutto della stagione concertistica 2024 intitolata “Noi siamo musica”,promossa dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni, si sta avvicinando. L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle 21 presso il Teatro Shalom in via Busoni a Empoli con l’orchestra filarmonica di Firenze “La Filharmonie“. Il concerto si intitolerà “L’invenzione del Novecento: omaggio a Busoni e Schonberg“ e prevederà l’esecuzione di musiche di Wagner, Busoni e Schomberg. Intanto prosegue la campagna abbonamenti per i dodici appuntamenti, che si spalmeranno tra gennaio e aprile. I prezzi di biglietti e abbonamenti sono invariati rispetto allo scorso anno e sono state previste una promozione ad hoc per under 18 e la gratuità per i minori di 6 anni. Invariato rimane anche il prezzo ridotto di 120 euro per Soci Unicoop Firenze, under 26 e over 65 e associazioni convenzionate, a fronte di due concerti in più (12 anziché 10). Un’altra novità è l’abbonamento under 18.

Per avvicinare i giovani alla musica e alle sue attività, il Centro Busoni ha pensato ad una promozione dedicata a loro ad un costo di 50 euro. L’abbonamento intero invece sarà di 150 euro. Anche le modalità di sottoscrizione rimangono invariate: sarà possibile confermare e fare nuovi abbonamenti negli uffici del Centro Busoni (da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18) e alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e da Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19). Anche i prezzi dei singoli concerti restano invariati rispetto al 2023: 15 euro intero e 12 euro ridotto, sempre per gli under 18 viene introdotto il biglietto a 5 euro, mentre per i minori di 6 anni il biglietto è gratuito. Per ogni spettacolo la vendita sarà anche online su piattaforma Eventbrite. I concerti sono soltanto alcuni dei numerosi appuntamenti promossi nel segno di Ferruccio Busoni e della sua musica nel centenario dalla scomparsa dell’artista, protagonista della scena musicale europea tra Ottocento e Novecento, morto in Germania nella sua residenza di Berlino il 27 luglio 1924.