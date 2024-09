Nido gratis per 110 bimbi: "Obiettivo fondamentale"

Cresce la domanda di servizi per l’infanzia e, a un anno dal lancio, anche la domanda per l’accesso alla misura regionale “Nidi gratis”. A Fucecchio sono 110 le famiglie che per l’anno educativo che si è appena aperto potranno usufruire del beneficio, che consentirà di ricevere un contributo per la quota che supera il contributo rimborsabile dall’Inps. La Regione Toscana, con decreto dirigenziale del 2 agosto, ha infatti individuato i soggetti ammessi e non ammessi alla misura e assegnato le risorse ai Comuni per la gratuità del nido a partire da settembre. L’elenco dei beneficiari è in forma anonima, nel senso che non vi compaiono i nomi delle famiglie ma il codice assegnato alla domanda di ciascun beneficiario.

La formula di assegnazione prevede che le risorse arrivino dalla Regione direttamente ai nidi aderenti a “Nidi gratis”, per il tramite dei Comuni. "Oltre alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei genitori, la misura “Nidi gratis” è rivolta innanzitutto ai bambini e alle bambine – spiega la sindaca Emma Donnini –, poiché investire sui nidi significa dare pari opportunità e favorire il successo formativo. Una misura che ha già raggiunto gli obiettivi fondamentali per cui è nata, ovvero produrre effetti redistributivi e allargare la platea di famiglie che fanno domanda di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia".

Fucecchio investe mondo sui servizi educativi, sull’infanzia e sulla formazione e istruzione dei ragazzi. Proprio nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha deciso di proseguire l’esperienza del nido Filo e Palla assumendone la titolarità. Da quest’anno scolastico saranno quindi due i nidi d’infanzia comunali: lo storico nido La Gabbianella a Fucecchio e il nido Filo e Palla a Torre. Con questa decisione e con un investimento annuo complessivo che sfiora i 700 mila euro (per nidi comunali e convenzionati), di cui oltre 200 mila per il nido Filo e Palla, il Comune di Fucecchio praticamente arriva quasi a raddoppiare i posti pubblici a disposizione di bambine e bambini d’infanzia: a Torre, infatti, saranno disponibili 25 posti che andranno a sommarsi ai 27 già presenti a Fucecchio. Il Comune su questo fronte ha un indice di ricettività di oltre il 50% rispetto alla potenziale utenza cittadina di circa 370 bambini residenti ad oggi ed in età utile.