Nidi gratis, stanziate le risorse. Ecco le strutture che aderiscono nell’Empolese Valdelsa

Empolese Valdelsa, 3 giugno 2024 – La Regione Toscana ha riaperto il bando Nidi Gratis 2024/2025 mettendo a disposizione del provvedimento 40 milioni di euro. Una misura che tramite un contributo garantirà alle famiglie la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia delle loro bambine e bambini. Possono accedere a “Nidi Gratis” le famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro. I contributi saranno assicurati per la frequenza di nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare e le domande potranno essere presentate fino alle 18 del 27 giugno 2024. Le famiglie avranno a disposizione l’applicativo on line regionale (a cui si accede con spid, cie o cns) appositamente dedicato a questa procedura, mentre il contributo massimo erogato dalla Regione per ogni bambino è di 527,27 euro per ciascuna mensilità. Assieme alla quota Inps, permetterà alle famiglie di accedere a un’agevolazione fino a un massimo di 800 euro al mese.

I contributi regionali sono a sconto e non a rimborso, vale a dire che le famiglie non avranno alcun esborso di denaro.

Ecco quali sono i servizi alla prima infanzia pubblici e privati presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi “Nidi gratis“ nell’Empolese Valdelsa: a Castelfiorentino il nido d’infanzia Panda, a Cerreto Guidi i nidi d’infanzia "Mapilù", "Uno, due, tre Stella!", "Pappa e ciuccio" e "Il lupo e il grillo". A Certaldo il nido d’infanzia "Arcobaleno" e il nido d’infanzia "Maria SS. Bambina". A Capraia e Limite il nido d’infanzia "Coccolalla" e lo spazio gioco "La Tana" e il nido d’infanzia "San Francesco". A Empoli i nidi d’infanzia "La casa dei canguri", "Piccolo Mondo", "Stacciaburatta", "Trovamici", "Zerosei", "Melograno", "L’Arca di Noè", "San Giovanni Evangelista". A Fucecchio i nidi d’infanzia "La Gabbianella","Filo e Palla", "Ape Maia", "Peter Pan", lo spazio gioco "La Coccinella", i nidi d’infanzia "Le coccinelle", "Il Fantabosco", "Isola che c’è". A Gambassi Terme il nido d’infanzia "Mastro Ciliegia". A Montaione il nido d’infanzia "Il Cerbiatto". A Montelupo Fiorentino i nidi d’infanzia "Madamadorè", lo spazio gioco "Marcondiro", i nidi d’infanzia "Fate e Folletti", "L’Angolo Azzurro", "L’Allegra Brigata", "Monsignor Vettori". A Montespertoli il nido d’infanzia "Il Paese dei Balocchi" e a Vinci i nidi d’infanzia "Piccino Picciò", lo spazio gioco "Piccoli" e il nido d’infanzia "L’Abbraccio".