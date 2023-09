Nidi gratis, ecco il bando. Possibili nuove domande

"Nidi gratis" è una misura, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, che integra il contributo Inps “Bonus Nido” andando a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps. Prevede di fatto uno sconto diretto, e non un rimborso, sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie che abbiano un Isee fino a 35 mila euro. L’obiettivo è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie.Possono accedere ai benefici i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino al 35 mila euro.

E’ stata ripaerta la possibilità di fare domanda dal 5 al 27 ottobre. Per le nuove domande ammesse a contributo dopo la riapertura dei termini gli sconti saranno riconosciuti dal mese di dicembre 2023 a luglio 2024. Per coloro che hanno presentato rinuncia al contributo regionale è possibile presentare domanda, se la stessa è stata inviata in una data antecedente all’11 settembre.