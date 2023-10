Nidi gratis a Montelupo Fiorentino: ecco i fondi per 98 bambini

Sono arrivati, al Comune di Montelupo, i soldi della misura "Nidi gratis". L’ente ha appena fatto l’accertamento. Si tratta di ben 228mila euro. Per l’esattezza: 228.281,18 euro. Suddivisi così: metà nell’anno finanziario 2023, metà nel ’24. Come si sa dal mese scorso, sono in ogni caso allo studio da parte della giunta Masetti agevolazioni sulle rette per le famiglie con un ‘Isee’ superiore a 35 mila euro. Torniamo ai "Nidi gratis". E’ una reale misura a sostegno delle famiglie avviata in via sperimentale in Toscana. Le risorse saranno utilizzate per scontare, ai bambini in famiglie con ‘Isee’ inferiore a 35.000 euro, le rette nell’anno educativo 20232024, in corso. I bambini che usufruiscono del sostegno "Nidi gratis" sono 98: 46 frequentano il nido ‘Madamadorè’ e il centro gioco ‘Marcondiro’, gli altri sono iscritti a nidi privati accreditati. A loro - come precisato dal Comune lo scorso mese una volta avuta certezza dell’arrivo dei fondi - si aggiungono altri tre bambini che possono beneficiare delle agevolazioni attivate dall’amministrazione comunale stessa. L’assessore all’istruzione e vicesindaco Simone Londi ha parlato di "scelta concreta che ha una ricaduta importante sulle famiglie con figli piccoli e che agevola la conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro". Le risorse assegnate dalla misura "Nidi gratis" sono destinate ai servizi educativi pubblici gestiti indirettamente dal Consorzio CO&SO di Empoli e ai servizi educativi privati accreditati situati sul territorio comunale.