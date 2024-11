Natalia, si alza il sipario. Arriva la magia delle feste. Spettacoli, eventi e musica

Non soltanto spettacoli e iniziative commerciali ma anche appuntamenti musicali ed eventi culturali. Sta per alzarsi il sipario sulle iniziative natalizie promosse dal Comune di Fucecchio in collaborazione con le realtà culturali e le associazioni del territorio, che partiranno sabato per concludersi domenica 5 gennaio. Oltre a Natalia – Il Paese di Babbo Natale, a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la contrada Porta Raimonda, e alle iniziative promosse dalla Pro Loco Fucecchio e dal Centro Commerciale Naturale, in programma diversi appuntamenti musicali e culturali promossi dal Comune di Fucecchio in collaborazione con il Museo Civico e Diocesano, la Fondazione Montanelli Bassi, il teatro Pacini e La Limonaia. Si parte sabato con l’inaugurazione del cartellone: alle 15.30, nel centro storico via al corteo delle natività e dei presepi viventi più lungo d’Italia. Domenica 1 dicembre, alle 10, al Parco Corsini apertura di “Natalia – Il magico paese di Babbo Natale” e alle 18.30, in Piazza la Vergine/Corso Matteotti la parata di Babbo Natale. Negli altri fine settimana appuntamenti da non perdere. Tra questi il concerto Gospel del gruppo "The voices of victory" alle 21 del 18 dicembre al Nuovo Cinema Teatro Pacini o quello del 20 dicembre, sempre al Pacini, nell’ambito di “Busoni Jam Metropolitano”, con Augusto Vismara (viola solista), Neruda (pianoforte solista), Quartetto Ixia, Stefano Bianchi (contrabbasso).

Ci sarà spazio anche per i più piccoli con le letture in biblioteca: il 21 dicembre, alle 10.30, “Ora del racconto speciale: La slitta di Babbo Natale” e premiazione della 30° edizione del “Premio Messaggi di Natale”, a cura di Clib Laps – Poeti e scrittori. Ancora musica per il giorno di Natale (alle 23 alla Limonaia concerto live in occasione della terza edizione dell’iniziativa “Jungle Bell weekend e il salotto della sottocultura”) e Santo Stefano (alle 16 nella Chiesa di Santa Maria delle Vedute “concerto sotto l’albero” con il pianista, Pierpaolo). L’ultimo dell’anno è sempre in musica alla Limonaia. Il 4 gennaio alle 21.30, nella chiesa della Collegiata concerto vocale “L’Italia musicale nel mondo”. Infine il 5 gennaio alle 16.30 ci sarà il “volo della Befana” con la chiusura della manifestazione “Natalia – Il magico paese di Babbo Natale”.