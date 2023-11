Natale e magia. La Natività naviga sull’Arno

CAPRAIA E LIMITE

L’obiettivo da raggiungere? Battere il record dei 3800 visitatori del 2022. Il presepe poliscenico animato torna nella cornice degli eventi del Natale di Capraia e Limite come una delle attrazioni principali. Giunto alla terza edizione e inaugurato l’8 dicembre alle 15 nei locali della Misericordia di Limite, sarà aperto fino al 7 gennaio. Un capolavoro realizzato dal presepista Tommaso Cei che quest’anno promette nuovi allestimenti e tante novità. Ma è ricco e tutto da scoprire il calendario degli appuntamenti di "Dicembre in festa", organizzati dalla Pro Loco con le associazioni e il patrocinio del Comune. Da segnalare il concorso fotografico "Scatta il Natale di Capraia e Limite", per incentivare la comunità, associazioni, enti e cittadini ad abbellire case, giardini oppure negozi. Le decorazioni, gli alberi, le installazioni e i presepi che avranno più successo saranno premiate con prodotti di aziende del territorio. "Lo scopo - spiega l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini - è creare momenti di aggregazione e socialità per tutte le età e vivere l’atmosfera natalizia".

"Proponiamo iniziative per vivere il periodo delle feste tutti insieme - aggiunge Edoardo Antonini presidente Pro Loco - Il Natale è valorizzazione della nostra comunità". Sabato 2 e 22 dicembre alle 21, i concerti del Maggio Metropolitano in piazza don Valiani a Limite, domenica 3 dalle 10 in Lungarno Trento e Trieste, l’edizione 2023 di "Natale sul Lungarno" con mercatino di artigianato, animazione, fiabe e giochi per bambini. Alle 15.30 dell’8 dicembre sarà inaugurato anche il "Presepe sull’acqua", in piazza Battisti, davanti al vecchio scalo della Canottieri Limite. La Natività verrà realizzata all’interno del navicello utilizzato per la festa triennale della madonna del Buon Consiglio. Alla stessa ora, un piccolo presepe vivente arriverà dall’Arno a bordo del barcone delle Astro Dragon Ladies. Alle 16, porte aperte al Museo Remiero. Non mancheranno gli alberi all’uncinetto di piazza Dori e via del Castello, e domenica 7 gennaio torna "La Magia dei Magi in Castello"; nei vicoli medievali di Capraia alta.

Ylenia Cecchetti