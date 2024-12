Natale all’insegna della ceramica. Fra concerti, iniziative e laboratori

Il Natale alle porte con tutta la magia delle sue atmosfere. Montelupo si prepara a vivere un mese intenso grazie al programma natalizio ’Montelupo Natale’, in calendario dall’8 al 23 dicembre. Oltre alle mostre ’Terre di Spezierie’ e ’Cantieri Montelupo 2024’ che rimarranno aperte fino al 7 gennaio. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e i commercianti del territorio, ha curato il coordinamento di tutte le iniziative, sottolineando l’importanza di una rete coesa per valorizzare il patrimonio culturale e commerciale della città.

Si parte domenica alle 16 con l’apertura della ’Casa di Babbo Natale’ nel centro cittadino. Da segnalare anche sabato 7 dicembre il laboratorio Archeodecori al Museo Archelogico, i visitatori troveranno uno spazio allestito per la creazione di decorazioni natalizie con tecniche e materiali ogni volta diversi. Come ogni anno, la ceramica, simbolo distintivo di Montelupo, occupa un posto centrale.

L’albero collocato nella centrale piazza della Libertà, rappresenta un omaggio innovativo alla tradizione ceramica di Montelupo ed è realizzato con il supporto di tutte le aziende aderenti alla Strada della Ceramica di Montelupo Fiorentino. L’edizione 2024 propone piatti in chiave contemporanea, ma con i colori tradizionali della lavorazione montelupina. Il Natale, qui, non è solo luci, ma anche arte, cultura e partecipazione. Ma ci saranno anche laboratori creativi per grandi e bambini e concerti natalizi, tra cui domenica 15 dicembre un’esibizione dei musicisti del Maggio La Casa di Babbo Natale, con attività e sorprese per i più piccoli.

Poi il Presepe in Corteo, che animerà il centro storico il 22 dicembre. "Ci siamo posti l’obiettivo di ideare una proposta originale – sottolinea l’assessora alla cultura e al commercio Aglaia Viviani –. Il nostro programma non è realizzato da un solista, ma da tanti attori. Ogni associazione, commerciante e attività ha contribuito con un’iniziativa o un’idea". Quest’anno, il Comune ha destinato un investimento significativo di 50mila euro per le luminarie natalizie che abbelliranno le vie e le piazze.