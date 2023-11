Nasce ’Io e Te’ per madri e figli

La famiglia in primo piano, soprattutto nel rapporto tra mamme e figli. Nasce e prende il via a Certaldo un progetto ad hoc dal titolo “Io e Te“. Presentazione e partenza oggi al Centro Pediatrico Isola di Bau. L’idea è di Valentina Genuardi ed Eleonora Buti, conosciute sui social come “Le_Carotine“, che hanno creato uno spazio per mamme e figli in età prescolare in cui poter sperimentare divertenti attività. L’incontro è solo il preludio di una serie di appuntamenti che partiranno a gennaio 2024, con cadenza una volta al mese. Prenotazione obbligatoria allo 0571 668577 o scrivendo a [email protected]. Alle 18.30, sempre all’Isola di Bau, ci sarà poi l’incontro ’La poesia come cura’, ovvero ’Abitare poeticamente il mondo’. Incontri di dialogo e riflessione a cura di Cristina Martini. Prenotazione al 339 3544619.