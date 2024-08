Myriam Ferretti. La voce italiana nel mondo

"Un’artista poliedrica che, oltre alla lirica, ha prestato la voce a personaggi iconici che hanno segnato ed emozionato generazioni di italiani, dagli anni ‘30 ai giorni nostri. Questa serata multimediale, che unisce teatro, musica e arti visive, è un grande omaggio a una grande donna". E’ così che l’assessore alla cultura Franco Spina ha presentato lo spettacolo teatrale "In musica e parole", allestito dagli attori di Gat-teatro e dall’associazione "Amici della Lirica Umberto Borsò" per il prossimo giovedì, 29 agosto, dalle 20 (presso il Castello di Coiano) per omaggiare la diva castellana Miryam Ferretti. Nata nel 1910 nella frazione di Dogana come Miriam Bagnoli (il suo vero nome) fu notata nel 1935 dal direttore d’orchestra Tullio Serafin, durante un concerto nella capitale. Un incontro che le aprì le porte dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e dei corsi di perfezionamento di canto. L’anno successivo vinse il Concorso per voci liriche al Teatro dell’opera di Roma e da quel momento la sua carriera spiccò il volo, a fianco dei più famosi cantanti dell’epoca come interprete protagonista delle opere più importanti di Puccini, Verdi, Mascagni. Svolse anche una intensa attività alla radio, avvicinandosi al mondo della musica leggera. Il successo ottenuto a Napoli nel 1946 al festival Piedigrotta le consentì di incidere numerosi dischi, senza dimenticare le colonne sonore dei film di Walt Disney. Negli anni ‘50 si trasferì in America, ospitata nei teatri di New York, Caracas, Buenos Aires, prima di ritirarsi. Trascorse gli ultimi anni della sua vita dalle nipoti a Granaiolo, dove si spense nel 2000. La serata di giovedì sarà aperta da un buffet, cui seguirà una visita guidata alle cantine del Castello e a una mostra fotografica che ripercorre i momenti più significativi della carriera di Ferretti. E alle 21.30 è previsto lo spettacolo, interpretato da Martina Barreca, Francesco Marchetti, Nicoletta Cantini, Nicola Pannocchi e Cristina Trinci, cui farà seguito un nuovo momento conviviale. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392.6090772