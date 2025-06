Centro e frazioni. Sarà un’estate: "spettacolare"

“Uno spettacolo d’Estate“: questo il nome col quale il Comune di Empoli ha presentato, ieri mattina nella sala consiliare del Palazzo comunale, il fittissimo calendario di eventi che prenderanno vita tra le mura del centro storico, spostandosi però in maniera inedita anche verso le frazioni, nel tentativo di riqualificare e dare nuova vita a zone della città da vivere in compagnia, d’estate, all’aria aperta, anche quelle che sono andate trascurate negli anni.

Si parte coi motori rombanti di Empoli Classic, weekend dedicato alle quattro ruote tra il 20 giugno – quando la storica gara delle 1000 Miglia farà tappa in piazza Farinata degli Uberti – per poi proseguire fino al 22. Non potrà poi mancare il tradizionale Volo del Ciuco, giunto alla 544° edizione, che si terrà a fine giugno. Si passa poi a luglio: ogni martedì si terrà il Parco-Scenico al Mariambini, in collaborazione con Giallo Mare Minimal. Qui si farà teatro per i più piccoli, vivendolo in uno spazio verde del centro completamente riqualificato, ad ingresso gratuito (per info e prenotazioni: [email protected], oppure 0571 81629).

A proposito di luglio: il mese che ha storicamente visto la presenza del “Luglio Empolese“ si dividerà adesso in 4 settimane, ognuna con un tema artistico diverso, per le vie del centro storico della città, in occasione delle aperture serali dei negozi. La prima tratterà l’arte figurativa, la seconda il teatro di strada, la terza la danza e la quarta la musica, con Empoli Jazz Festival e l’Opera in Piazza, per tutti i gusti.

E ancora, al parco di Serravalle ci sarà prima il Jump Festival, dal 25 al 29 giugno, a ingresso gratuito; parco che poi tornerà protagonista con il Beat Festival, che mai come quest’anno ha chiamato a raccolta grandi protagonisti della scena musicale italiana, dal 28 agosto al 7 settembre.

Dal 12 al 14 settembre spazio invece a /contè.sto/, festival di storia contemporanea che si aprirà col concerto di Francesco Guccini in piazza Farinata degli Uberti. Per ultimo, ma non per importanza, è stato approfondito il calendario culturale nelle frazioni: già dal 4 giugno ha preso il via “Musica nelle Frazioni“, un cartellone di dieci concerti musicali che, ogni mercoledì sera fino al 6 agosto, accompagnerà le serate anche fuori dal centro empolese. Sempre in queste frazioni, sarà possibile per i più piccoli partecipare alle letture, che si terranno ogni lunedì pomeriggio, a cura delle biblioteche locali nell’ambito di “Leggenda al Parco“.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha presentato così il calendario: "Volevamo potenziare una programmazione attrattiva per l’estate da vivere nel nostro centro storico, inserendoci in un più ampio percorso di riorganizzazione dell’offerta culturale della città. Anche per questo abbiamo cercato di unire più iniziative per offrire un contenitore di eventi estivo che accontentasse più gusti. Penso al nuovo abito del Luglio Empolese, che avrà una connotazione culturale e legata a diverse arti, o ai tanti eventi nelle frazioni, con nuove iniziative volte al diffondere la cultura. Contiamo che questi nuovi elementi di curiosità arrivino ai visitatori". Gli fa eco Matteo Bensi, assessore alla Cultura: "Volevamo una grande riorganizzazione complessiva della nostra offerta, per raccogliere quanti più target possibili in più zone della città. Unendo le iniziative del cartellone estivo, l’auspicio è che nascano itinerari che portano le famiglie prima a un evento in centro, seguito da un giro per negozi o una cena fuori".

"Il centro è la parte viva di Empoli, noi abbiamo dato subito priorità agli arredi urbani per abbellirlo, anche grazie a Luminaria: questo non può che favorire il commercio – ha chiosato l’assessore al Commercio, Adolfo Bellucci –. Se vediamo il centro come un contenitore di eventi, quest’anno abbiamo messo in campo molte forze per passare una serata di svago: queste sono solo le basi per poi promuovere questi eventi anche in futuro".

Damiano Nifosì