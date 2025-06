Bilancio, variazione da 13 milioni. Approvata ma senza l’unanimità

Una manovra da oltre 13 milioni di euro, di cui 11 destinati agli investimenti: è questo il cuore della variazione di bilancio approvata mercoledì sera dal Consiglio comunale di Empoli, con il sindaco Alessio Mantellassi che detiene anche la delega al Bilancio. "È un intervento consistente – ha dichiarato il primo cittadino – che risponde a tantissime richieste della cittadinanza, guardando al futuro con fiducia e seguendo i punti per i quali è avvenuta la mia elezione a sindaco quasi un anno fa. Con questa manovra, come quella del 29 luglio dello scorso anno, teniamo conto degli impegni presi, della cura della città dal centro alle frazioni, dei servizi e delle infrastrutture". La delibera è stata approvata con i voti favorevoli dei gruppi Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra. Contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia e Forza Italia-Empoli del Fare.

Nel dettaglio, gli investimenti principali riguardano opere già annunciate e nuovi interventi: 1,8 milioni per riqualificare le palestre delle scuole medie Busoni e Vanghetti grazie ai fondi Pnrr; oltre 2,5 milioni per la costruzione di 12 alloggi Erp in zona Carraia, finanziati con contributi regionali; 2 milioni per la sistemazione esterna del Palazzo delle Esposizioni e della sala del futuro Teatro il Ferruccio, anch’essi co-finanziati dalla Regione Toscana. Previsti inoltre 448mila euro aggiuntivi per il rifacimento di piazza Matteotti e quasi 600mila euro per la manutenzione delle strade, con un terzo dei fondi riservati alla zona del Terrafino. Non mancano investimenti per le frazioni: ciclopista verso Pozzale-Casenuove, due nuovi fontanelli pubblici, rifacimento di tre aree gioco (180mila euro), tre nuove sedi di Urp diffuso (150mila euro) e potenziamento della videosorveglianza (370mila euro). Rilevanti anche gli stanziamenti per immobili pubblici: fondi per la nuova sede della polizia municipale in piazza Don Minzoni, lavori sul nuovo nido di Cortenuova e sul cimitero di Fontanella.

"Applichiamo la nostra visione di Empoli con serietà e competenza a molti interventi puntuali su tutto il territorio", ha concluso Mantellassi. A esprimere piena condivisione è stata Sara Fluvi (Pd), presidente della commissione bilancio: "C’è la volontà di investire in modo significativo in opere pubbliche, scuole, cultura e riqualificazione urbana". Concordi anche i capigruppo Viola Rovai (Pd), Giulia Terreni (Questa è Empoli), Marco Dicuio (Avs) e Iacopo Periti (AMS).