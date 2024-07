Musica per tutti. Montespertoli omaggia Bassi

Tutto pronto in piazza Machiavelli a Montespertoli per la 15esima edizione del Festival Amedeo Bassi, dedicato al grande tenore montespertolese. Si parte stasera alle 21 con la Playtoy Orchestra e il suo coinvolgente concerto per grandi e piccini. Si tratta infatti della prima band al mondo che suona attraverso l’uso esclusivo di strumenti giocattolo e altri giocattoli in grado di emettere suoni. Nata nel 2001 è composta da cinque/sette musicisti.

L’orchestra porta sul palco un modo di suonare che risulta divertentissimo e che aiuta bambini e ragazzi a entrare in un mondo, quello della musica classica, troppo spesso considerato colto e difficile, ma che in realtà, può essere alla portata di tutti proprio come un giocattolo. Strumenti allegri per un’offerta musicale varia, con Rossini, Mozart, Verdi, Beethoven, Offenbach, Strauss, Brahms, Tchaikovsky, Shostakovich ma anche compositori contemporanei come Hanry Mancini o Ennio Morricone. Si prosegue domani alla stessa ora con lo spettacolo comico musicale Duo Baldo con Brand Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte. Domenica alle 21, invece, per il gran finale ecco la grande opera in piazza con "La Madama Butterfly" di Giacomo Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, a 120 anni dalla prima, in occasione del centenario della morte del grande compositore. Protagonisti, sotto la regia di Veio Torcigliasni saranno Paolo Breda Bulgherini nelle vesti dello Zio Bonzo, Chiara Ramello in quelle della cugina di Cio Cio San, Gabriella Füzy interpreterà la mamma e Massimo Froli sarà lo Zio Yakusidé.

Ad accompagnarli l’orchestra e il coro Amedeo Bassi, diretti da Massimo Annibali. Prima dell’opera sarà conferito il Premio alla Cultura "Amedeo Bassi" allo storico locale Giulio Cesare Bucci, memoria storica di Montespertoli. In chiusura, il 2 agosto, Villa Caruso di Lastra a Signa "Scetà Sti Muri" con Mark Milhofer, tenore e Marco Scolastra, La kermesse è organizzata dall’associazione Mascarà/Teatro popolare d’arte, con la direzione artistica di Francesco Giorgi.