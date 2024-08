Musica in piazza. L’energia rock di Rick Hutton

MONTAIONE

Come ogni martedì di agosto, anche nel prossimo la grande protagonista sarà la musica che trasformerà il borgo di Montaione in un crocevia di culture e suoni. Tutto questo grazie al secondo appuntamento con il Festival della musica suonata, giunto alla sua 15esima edizione ed ideato dal musicista locale Stefano Montagnani. Un inno alla contaminazione musicale e alla meraviglia del diverso, in cui si fondono sapientemente tradizione e innovazione, offrendo un percorso sonoro che attraversa popoli e terre di tutto il mondo. Dal jazz nelle sue molteplici forme, alle tradizioni mediterranee e nord-europee, passando per il rock, la musica popolare toscana e le melodie latino-americane. E martedì 13 agosto alle 21.30 la suggestiva piazza Branchi, nel cuore del centro storico di Montaione, ospiterà Rick Hutton e la sua band, che propone soprattutto classici soul e R&B degli anni Sessanta e Settanta, per un viaggio nella grande musica rock. Il fulcro della band è il suo frontman Rick Hutton, cantante e appassionato di musica rock, della quale interpreta il lato vitale e liberatorio: un performer coinvolgente e comunicativo che irradia un’energia contagiosa.

Oltre che musicista, l’artista britannico è anche giornalista musicale e presentatore, protagonista tra l’altro degli anni straordinari del primo canale televisivo cento per cento musicale in Italia e in Europa, Videomusic. Lo accompagna e lo asseconda una formazione di musicisti di prim’ordine. Nel 1987, inoltre, Rick Hutton ha presentato gli ospiti internazionali al Festival di Sanremo e poi, agli inizi degli anni Novanta, due edizioni estive di Sanremo Blues Festival insieme a Beppe Grillo e Pippo Baudo. Infine, è stato per anni il presentatore storico del Pistoia Blues Festival. L’appuntamento successivo sarà per martedì 20 agosto con Marina Mulopulos Quartet con il loro "Percorso nella canzone d’autore", mentre l’ultimo appuntamento è in programma il 27 agosto con Leopard Vjolet, duo contemporaneo fra improvvisazione e sperimentazione. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.