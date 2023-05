Muore schiacciato dal trattore Tragico infortunio sul lavoro L’uomo stava sistemando un’oliveta

Tragedia nelle campagne di Vinci, tra Anchiano e Lamporecchio, dove ieri mattina un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore su cui si trovava. Il mezzo agricolo si è ribaltato e ha travolto l’anziano. Ha perso la vita così Remo Santini, titolare dell’azienda agricola Vetrialla di via La Magrina, luogo in cui è avvenuto l’incidente, distante solo pochi metri dall’abitazione del pensionato. Un’azienda che conta circa 8 ettari di terreno, di cui 5 destinati a vigneto specializzato, 2 a oliveto, con un ettaro di bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni e la medicina del lavoro dell’Asl Centro oltre ai soccorritori del 118, ma per Santini non c’è stato nulla da fare. Titolare dell’impresa agricola - fondata nel 1956 dal padre Ugolino - Remo Santini, coltivatore diretto, prima di morire stava utilizzando un trincia stocchi sul suo trattore per la pulizia di un’oliveta. Arrivato su un ciglio, questo ha ceduto provocando il ribaltamento del mezzo. L’anziano è rimasto sotto al trattore e con ogni probabilità quando sono arrivati i soccorsi era già deceduto. A dare l’allarme, dal terreno confinante, una persona del posto che ha notato il trattore rovesciato con il motore ancora acceso, segno che l’incidente era accaduto da poco. Non ci sarebbero testimoni. Si tratta dell’ennesima tragedia che colpisce la sfortunata famiglia Santini. La moglie Alba se ne è andata tre mesi fa in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Pietramarina: è stata investita a pochi metri dalla farmacia mentre stava attraversando la strada ed è morta qualche giorno dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Il figlio di Remo Santini invece è scomparso lo scorso anno per una grave malattia. Su questo ennesimo grave lutto si è espresso anche il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia. "Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale - ha tenuto a dire Torchia - sentite condoglianze ai parenti. Ci stringiamo al dolore dei familiari di Santini e siamo vicini a chi, nel giro di pochi mesi, ha dovuto affrontare tutte queste perdite".

Ylenia Cecchetti