Multe pagate due volte, l’Unione rende i soldi

In tutto sono quasi 13mila euro, cifra non banale se pensiamo che derivano da contravvenzioni errate che talvolta sono state pagate in misura eccessiva o addirittura due volte. Multe per infrazioni al codice della strada commesse sul territorio degli undici Comuni che, per un motivo o per un altro, non erano dovute. O perlomeno non in quella misura. E così per molti automobilisti che nei mesi scorsi si sono visti recapitare i verbali, e che regolarmente li hanno pagati, scatterà la procedura di rimborso che diventerà operativa nelle prossime settimane. Le somme sono infatti contenute all’interno di due provvedimenti pubblicati sull’albo pretorio dell’Unione dei Comuni, che gestisce in forma associata il servizio di polizia municipale e che nelle prossime settimane provvederà ad assumere altri due agenti. Come si legge all’interno del documento, talvolta si registrano pagamenti di verbali, contestati o notificati per violazioni alle norme del codice della strada effettuati in misura doppia o con importi eccedenti la sanzione.

Diventa quindi necessario provvedere alla restituzione degli importi impropriamente versati, a seguito dell’esito positivo delle istruttorie effettuate dal competente ufficio verbali. Non si tratta quindi di ricorsi, ma di errori che vengono ritenuti tali in seguito a contestazioni. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di multe per autovelox, ma esistono anche altri casi di specie. Quelle per eccesso di velocità sono le contravvenzioni che solitamente hanno gli importi più alti e che in molti casi fanno arrabbiare gli automobilisti. Talvolta si tratta però di multe che vengono considerate non pagate e quindi emesse due volte quando invece il malcapitato aveva correttamente versato quanto dovuto. In questi casi, se si riesce a dimostrare di essere in regola e di aver pagato due volte per errore, si riceve indietro la somma non dovuta.