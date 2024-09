In strada senza regole. Multe per 700mila euro. Empoli segna il record, ma non per la velocità

Empolese Valdelsa, 2 settembre 2024 – In valori assoluti, Empoli resta il Comune ad aver incassato la cifra di gran lunga più consistente. Poco meno del doppio di quella che incasserà Fucecchio, con quest’ultima realtà comunale che precede Vinci in un ipotetico podio. E per quanto riguarda tuttavia gli importi derivanti da sanzioni comminate per il mancato rispetto dei limiti di velocità, sul gradino più alto del podio resta Montelupo Fiorentino, prima di Vinci e Cerreto. Si tratta dei dati relativi ai trasferimenti dall’Unione ai Comuni in termini di proventi delle sanzioni stradali, ossia la quota spettante ai singoli Comuni delle multe da mancato rispetto del Codice della strada riscosse nei primi sei mesi del 2024 sull’intero territorio.

Il riparto delle entrate da trasferire agli undici enti locali del territorio per il primo semestre dell’anno ammonta a 724.306 euro, a fronte del valore precedente risalente al primo trimestre che superava di poco i 370mila euro. Empoli fa registrare un record curioso: da un lato, con 270mila euro (circa 139mila euro in più rispetti ai primi tre mesi dell’anno) è la realtà comunale per la quale l’Unione ha previsto il trasferimento economicamente più cospicuo. Dall’altro però, solo una minima parte di questa somma riguarda le sanzioni per eccesso di velocità: si tratta nel dettaglio di 14,71 euro, l’ammontare più basso del circondario.

Tornando alla graduatoria generale dei trasferimenti, il trasferimento per Fucecchio è di 15.1120,23 euro (79mila euro in più rispetto al precedente trasferimento) mentre per Vinci l’Unione ha previsto un trasferimento di 65.502,36 euro. Sostanziale continuità, rispetto al primo trimestre, anche per quanto riguarda le successive posizioni: c’è ancora il Comune di Montelupo Fiorentino, quarto con 61.637,15 euro (di cui 31.509,54 accertati sino allo scorso marzo) e di poco sopra a Castelfiorentino (52.660 euro, di cui 29.245,62 euro indicati nella precedente determinata). A scendere, dalla sesta piazza in giù, ci sono in ordine Certaldo (41.242 euro, a fronte dei 23.953,03 del primo trimestre) Cerreto Guidi (3.770,69, quando tre mesi allo scorso marzo il conteggio era di 19.439,04 euro) Montespertoli (19.253 euro “contro” 1.1742,07 della scorsa rilevazione) Montaione (10811,48 euro, circa 5mila in più del primo trimestre) Capraia e Limite (8.687,43 euro) e Gambassi (5.620,74 euro, “contro” i precedenti 3.767,39).

Se invece analizzassimo la composizione delle cifre sopracitate isolando solo la voce “incassi 142 vincolati” (ossia riguardanti le contravvenzioni agli automobilisti più indisciplinati in termini di velocità) il maggior trasferimento è stato nuovamente previsto per Montelupo con 26.341 euro. Un elenco che dice e non dice: la legge prevede infatti che ogni Comune riceva la metà delle sanzioni elevate sul proprio territorio, ma una parte della somma restante viene ripartita anche fra le realtà comunali prive di apparecchi di rilevamento della velocità in modo inversamente proporzionale rispetto a quanto incassato ai sensi dell’art. 208 del Codice della strada. Anche in questo caso però le statistiche confermano sostanzialmente il medesimo ordine del primo trimestre, con Vinci (18.031,67 euro) e Cerreto (11.335,11 euro) che si confermano nei primi tre posti. Davanti a Montaione (10.430 euro) Capraia e Limite (5.812,23) Gambassi (2.023,87) Montespertoli (1.833,99) e Certaldo 1.021,32. I trasferimenti per le altre realtà risultano essere poi al di sotto dei mille euro: 677,60 euro la somma prevista per Fucecchio, che scenderà a 274,76 euro per Castello e ai 14,71 di Empoli.