Mugnaini presenta la sua lista. Vecchia guardia e volti nuovi: "Un mix di esperienze diverse"

"Una squadra con un mix di esperienze, sensibilità e provenienze diverse, caratterizzata da un numero di candidate senza precedenti". Il sindaco uscente Alessio Mugnaini ha così presentato i componenti di "Vivo Montespertoli", la formazione che lo sosterrà alle prossime elezioni da candidato del centrosinistra. Sedici i candidati al consiglio comunale, che anagraficamente spaziano dai 22 anni della candidata più giovane (Ottavia Viti, studentessa nonché segretaria dei Giovani democratici dell’Empolese Valdelsa) ai 67 di Raoul Ciambotti, figura “storica“ del volontariato ed ex-presidente del Montesport Montespertoli. Non mancano poi le ricandidature: ci saranno gli assessori uscenti Paolo Vignozzi e Daniela Di Lorenzo, i consiglieri comunali Giacomo Giusti, Margherita Sergi e Jessica Ghizzani e l’ex-assessore Elisabetta Rettori (che sarà una dei rappresentanti del gruppo "Uniti a sinistra"). Andrea Pippucci rappresenterà idealmente la “quota“ di Azione. A completare l’elenco, Sara Benedetti, Angelita Borgheresi, Stefania Borghi, Ennio Fulignati, Alessio Gallerini, Loredana Pacifici e Chiara Ribechini. "Ci sono giovani studentesse universitarie, professionisti, imprenditori, lavoratori dipendenti e pensionati, con una vasta rappresentanza territoriale – ha concluso Mugnaini - da Montagnana a San Quirico, da Ortimino a Fornacette passando ovviamente per il capoluogo. Sono persone volenterose, che in questi anni hanno dimostrato il massimo dell’impegno nella società civile. E che nel corso del tempo hanno confermato di essere parte attiva della comunità: questa, per me, è la cosa più importante".