Mugnaini lancia i progetti per le frazioni

Dagli investimenti per la sicurezza ai lavori stradali. Sono le proposte per le frazioni elaborate dal candidato sindaco di centrosinistra Alessio Mugnaini insieme alla sua squadra della lista Vivo Montespertoli. "Nell’ultimo quinquennio abbiamo distribuito gli investimenti sia nelle frazioni sia nel capoluogo, cercando di rispondere alle esigenze di un territorio vastissimo - dice Mugnaini - Con lo stesso spirito proponiamo tante idee frazione per frazione, in modo da rispondere in maniera precisa alle esigenze dei cittadini". Tra le proposte che Vivo Montespertoli mette in campo alcune riguardano le frazioni più popolose: un investimento in sicurezza stradale lungo la strada provinciale dentro il centro abitato di Martignana; un nuovo parcheggio e nuovi marciapiedi (questi ultimi già finanziati dalla Città metropolitana di Firenze su richiesta del Comune) a Fornacette; il rifacimento dei marciapiedi in via Romita a San Quirico e il collegamento pedonale della frazione con Poppiano; un nuovo parcheggio nella frazione di Ortimino; il prosieguo del marciapiede di Baccaiano verso il cimitero; il rifacimento del marciapiede dall’ufficio postale di Montagnana verso il circolo Arci; la richiesta a Città metropolitana di Firenze di rifare il manto stradale lungo la Sp80 dentro la frazione di Anselmo.

Spazio nel programma è stato dato anche ai borghi e agli agglomerati più piccoli. Tra le idee di Vivo Montespertoli, in particolare, c’è quella di ampliare il servizio di navetta che collega le frazioni. Impegno anche per le manutenzioni straordinarie della viabilità e dei cimiteri comunali (in particolare Lucardo, Castiglioni e Tresanti). Un capitolo a parte, invece, riguarda la progettazione di nuovi parcheggi a Lucignano, nella zona de “il Poggio” a Poppiano, a Fezzana e in località San Paolo.