Morzenti presenta il suo "Abu Avrahàm"

EMPOLISarà Manuel Bonomo Morzenti a inaugurare la nuova rassegna tematica "Corpi altrove", tre incontri dedicati all’identità migrante organizzati dalla libreria Libri & Persone in via del Giglio a Empoli. L’autore sarà infatti ospite stasera alle 18.30 per presentare il suo nuovo libro "Abu Avrahàm. Incontrarsi oltre la storia", racconto ispirato a una storia vera. All’inizio del Novecento, quando tutto è ottomano e ancora non si distingue fra Palestina e Israele, un bambino arabo di nome Yussuf scappa dal suo villaggio e arriva a Gerusalemme. Nella Città Santa viene accolto nella casa di un commerciante ebreo e si innamora di Leah: ne nascerà una famiglia di sangue misto. Ma dopo la Seconda guerra mondiale, la frattura provocata dalla nascita dello Stato di Israele spinge Yussuf a tornare nel suo villaggio d’origine. Lì si costruirà una seconda famiglia, con una moglie araba e una discendenza altrettanto numerosa. Della sua vita precedente rimarrà solo la kunya, quel particolare nome arabo che lega il padre al proprio primogenito: Yussuf sarà così per tutti Abu Avrahàm, il "padre di Avrahàm", il primo dei figli – ebreo per parte di madre – lasciati a Gerusalemme. Figli e nipoti finiranno però per incontrarsi, a unirli nonostante tutto ci sarà sempre la consapevolezza di condividere lo stesso sangue, la stessa memoria. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.