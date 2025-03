Tragedia a Stabbia. Muore nella casa in fiamme. La figlia ha cercato di salvarla

Cerreto Guidi (Firenze), 6 marzo 2025 – Tragedia a Stabbia, frazione del comune di Cerreto Guidi, dove una donna di 82 anni è stata trovata morta all’interno del suo appartamento andato a fuoco. È accaduto ieri intorno a mezzogiorno lungo la strada provinciale Francesca, quella che collega Stabbia alla Valdinievole. Si chiamava Anna Maria Pellegrini e viveva insieme alla figlia, entrambe originarie di Empoli, da qualche anno trasferitesi nel comune di Cerreto Guidi.

Ed è stata proprio la figlia a cercare di portare in salvo l’anziana madre, prima cercando di spengere le fiamme e poi chiamando i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. A quanto appreso l’incendio è divampato in uno degli appartamenti di una palazzina composta da tre piani. La figlia della 82enne si era assentata per andare a fare la spesa quando è avvenuta la tragedia.

La donna, rientrando a casa, ha provato a spegnere il rogo e a soccorrere la madre. L’anziana signora, con problemi di deambulazione, tanto che si muoveva con un supporto, non è riuscita a mettersi in salvo. La figlia nonostante il comprensibile choc è riuscita a dare l’allarme. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Empoli che è entrata nell’appartamento invaso dai fumi della combustione recuperando il corpo della 82enne che si trovava all’interno della camera da letto, da dove si è originato l’incendio, probabilmente generato da un cortocircuito. Purtroppo il suo cuore aveva già cessato di battere, tanto che anche il medico del 118 non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Anche la sindaca Simona Rossetti, insieme al vice sindaco Massimo Irrati e all’assessore alle politiche sociali e abitative Andrea Lavecchia si sono portati presso l’abitazione. “Siamo a fianco della signora che purtroppo ha perso la madre nell’incidente dentro la sua abitazione – ha detto la sindaca Rossetti –. Tutta la comunità si unisce al dolore. Sono in corso gli accertamenti dagli enti che ne hanno la competenza”.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento del rogo, dopodiché si sono concentrati sulle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali. In seguito ai danni provocati dall’incendio, l’appartamento al momento non è fruibile. Per poter tornare ad essere abitabile dovranno essere fatti dei lavori di ripristino. Per la figlia della vittima, che nell’incendio ha perso la madre e la casa, il Comune di Cerreto Guidi si è subito attivato per trovarle una sistemazione. “Per qualche giorni starà da parenti che abitano nei comuni limitrofi – spiega l’assessore Lavecchia – Attraverso i servizi sociali abbiamo già attivato il percorso Seus (Sistema emergenza urgenza sociale, ndr). Non verrà lasciata sola”.