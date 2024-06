Morelli non ha rimpianti: "Il 37% è un gran risultato"

"Partire da zero e in quattro mesi da soli, sconosciuti, senza partiti, senza sostentamenti, ma solo con la forza delle proprie idee. Ed arrivare al 37% è per noi davvero un un gran risultato. Continueremo a lottare per quello in cui crediamo". Lo hanno fatto presente gli esponenti di Montespertoli di Tutti, con la nuova formazione civica che alla luce dell’esito delle comunali esprimerà in consiglio comunale cinque consiglieri. La proclamazione degli eletti della nuova legislatura risale a ieri: accanto alla candidata a sindaco Luciana Morelli, a formare la rappresentanza della civica fra i banchi dell’opposizione ci saranno Andrea Migliorini, Camilla Martelli, Daniele Salis e Lisa Lepri. "Complimenti agli avversari per la vittoria. E non lo dico per dire, o per circostanza – ha commentato Morelli, inviando nelle scorse ore un messaggio agli elettori –. E grazie al mio gruppo e ai nostri sostenitori per questa bella esperienza. Vi rappresenteremo cercando di fare il meglio".