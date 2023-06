Montespertoli verso il voto Mugnaini apre al bis "Sì, ci sto pensando" Centrodestra: le strategie

di Bruno Berti

Guardando alla futura sfida elettorale, e considerando quella più importante a livello locale (le elezioni europee hanno, per definizione, un valore nazionale, e oltre), vale a dire quella delle amministrative, alcuni dirigenti delle forze politiche più ‘pesanti’ a livello locale tengono a mettere qualche puntino sulle ’i’. Ciò serve a inquadrare le decisioni sulle amministrative, a partire da Montespertoli, di cui parliamo più sotto, dove il sindaco Alessio Mugnaini, Pd, che sta terminando il primo mandato, valuta la possibilità di riproporsi come primo cittadino l’anno prossimo.

Laura Rimi, da poco nominata nella segreteria regionale del Pd in quota Schlein, tiene a precisare che "le conferme dei sindaci, ove permesse, sono interessanti. Ma non si può far finta che le primarie, e il risultato di Elly Schlein, non ci siano stati. Perciò crediamo che siano possibili ricambi, anche significativi, nei gruppi consiliari e nelle giunte dei comuni interessati e, nel caso, anche per i primi cittadini". Sul fronte avverso, il coordinatore di FdI a livello di zona, Federico Pavese, fa notare che le decisioni sui candidati sindaci saranno prese tenendo conto delle forze in campo, vale a dire del peso specifico dei partiti della coalizione di centro-destra, o destra-centro, come si sente dire sempre più spesso da un po’ di tempo a questa parte. "Si dovrà anche considerare che le candidature dovranno essere anche inserite in un panorama almeno provinciale per fare l’interesse della coalizione e per bilanciare le forze in campo. Tutto questo considerando che c’è anche da lavorare per creare un efficace fronte comune".

Con queste valutazioni le principali forze a livello locale hanno posto una serie di elementi su cui anche gli altri partiti o movimenti, nelle rispettive alleanze (quella di centrodestra assodata e quella di centrosinistra molto meno), dovranno confrontarsi. E senza dimenticare un elemento che pesa molto nelle consultazioni amministrative: la presenza di liste civiche che spesso fanno la differenza tra vittoria e sconfitta nei comuni più grandi. In quelli sotto i 15.000 abitanti, invece, le liste civiche molto spesso arrivano persino a soppiantare i partiti, a dimostrazione della preminenza di elementi di valutazione locali anziché nazionali o internazionali. Montespertoli, la capitale nostrana del vino nel segno del Chianti, e non solo, ha oltre 13.000 abitanti e rientra in quei comuni medio-piccoli in cui, ormai da qualche elezione, le liste civiche (spesso una che fa riferimento al centrosinistra e un’altra che guarda al centrodestra) sono diventate una costante del panorama politico.

A Montespertoli la lista che nel 2019 portò alla guida del Comune Alessio Mugnaini con il 54,4% si chiamava Partito Democratico-Uniti a Sinistra, mentre gli avversari, guidati da Niccolò Macallè, riuniti sotto le insegne di Progetto Montespertoli, ebbero il 45,6%. Il primo cittadino, che abbiamo sentito durante una breve vacanza sulle coste della Sicilia, alla domanda sulla sua ricandidatura ci ha detto "ci sto pensando". Se volessimo tradurre dal politichese, dovremmo capire che la possibilità di una corsa per il secondo mandato lo tenta, anche per sviluppare e magari portare a termine, le decisioni già prese. Mugnaini ha anche detto che "abbiamo già fatto alcuni tavoli programmatici a livello di partito" per mettere a punto un canovaccio di idee su cui confrontarsi con gli alleati. Sul versante del centrodestra si punta a riconfermare a grandi linee la squadra, visto che nel 2019 la distanza tra le due coalizioni in lizza, come abbiamo visto, non era poi incolmabile.

(2 – continua)