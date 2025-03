Montespertoli, nuovo look. Restauri a Molino del ponte. Riqualificazione in centro

Da un lato l’avvio del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo Molino del Ponte, a Baccaiano. Dall’altro, l’inizio dei cantieri di riqualificazione del centro storico previsto per giugno, con il Comune che ha approvato un piano straordinario per la concessione del suolo pubblico. Sono le ultime novità annunciate dall’amministrazione in termini di lavori pubblici a Montespertoli, per due operazioni che entreranno nel vivo nelle prossime settimane.

L’intervento di Baccaiano prevede la realizzazione di una nuova palestra, la riqualificazione dei campi da tennis esistenti e la conversione dell’attuale campo da calcetto in un nuovo campo da tennis scoperto (accessibile anche agli utenti in carrozzina). Si tratta di un progetto da 1.220.000 euro e sarà realizzato con un appalto integrato. Tra le opere principali vi è la realizzazione di una nuova palestra per basket, pallavolo e calcetto, da collegare al “Pala Alessandro“ tramite un percorso coperto. Il nuovo spazio sarà dotato di una pavimentazione sportiva certificata, che consentirà anche la pratica dell’hockey pista e in linea e di tutte le discipline del pattinaggio su rotelle. Sarà realizzata nuova struttura prefabbricata di 100 metri quadri destinata a spogliatoi e servizi igienici. Sono già stanziati 455mila euro per la prima fase dell’opera, il cui completamento è subordinato al reperimento di ulteriori risorse. Prenderanno il via non appena completate le procedure di affidamento e reperiti i fondi necessari.

Da giugno prenderanno invece il via i lavori di riqualificazione del centro storico, che toglieranno temporaneamente al commercio la disponibilità di alcune aree tradizionalmente concesse per l’occupazione stagionale. Per limitare i disagi per i commercianti, il Comune ha approvato un piano straordinario per la concessione del suolo pubblico che introduce una serie di semplificazioni per l’ottenimento delle autorizzazioni. La concessione potrà avere una durata massima di otto mesi e potrà riguardare sia nuove occupazioni temporanee che ampliamenti. Per agevolare gli esercenti, l’ente ha previsto una procedura rapida per la presentazione delle domande, con un tempo massimo di sette giorni per la conclusione del procedimento (a condizione che siano rispettati tutti i requisiti stabiliti dal disciplinare comunale).

"Con l’inizio del cantiere di riqualificazione del Centro Storico alcune aree non saranno disponibili e abbiamo cercato di trovare soluzioni alternative in modo da sostenere tutte le attività – ha detto l’assessore al commercio Paolo Vignozzi – la fase del cantiere sarà la più dura da affrontare ma metteremo in campo tutte le misure possibili".

Giovanni Fiorentino