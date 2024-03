"Montelupo in fiore". Sbocciano gli eventi e le decorazione più belle

Sboccia la primavera, torna a fiorire la festa più profumata che c’è. Con la bella stagione alle porte, il centro storico si prepara ad accogliere "Montelupo in fiore"; da domani tante iniziative in programma per la manifestazione che orami è una certezza tra gli eventi promossi dall’amministrazione comunale. Non solo piante ma anche arte, ceramica e attività di intrattenimento. Il mercato dei fiori invaderà corso Garibaldi, piazza della Libertà, e via XX Settembre per una domenica dedicata agli appassionati del mondo green. Ma è ricca anche l’offerta dei laboratori. In piazza Salvo D’Acquisto dalle 10 alle 13 si potrà sperimentare la creazione di piante grasse modellate con l’argilla. Dalle 15 alle 19 i visitatori avranno l’occasione di cimentarsi nella decorazione dei piccoli vasi porta pianta. Spazio anche ai bambini con i laboratori a cura di "Spazio Arte BeaBis". Da non perdere "Affiorando", momento riservato alla realizzazione della carta con cellulosa di riuso con spezie e pigmenti naturali, con inserti di fiori, foglie, semi ed elementi vegetali, usando la tecnica dei maestri cartai guidati dall’artista Serena Tani. Le carte con semi potranno essere piantate in modo da creare un riciclo di rinascita ecologica.

Spostandosi in piazza dell’Unione Europea Auser Pro Loco Montelupo dalle 10 alle 12 propongono il laboratorio "semi di natura" con l’agronomo Dario Boldrini mentre dalle 15 alle 18 toccherà agli "orti creativi". Un angolo speciale sarà dedicato alle lettura a tema proposte dalla Libreria Mano Mano piazza in collaborazione con Cooperativa Ichnos. Dalla maratona di lettura "dei babbi" ai racconti per andare alla scoperta della natura, i piccoli potranno unirsi poi al laboratorio sulle piante officinali. E non è tutto. Largo alla fantasia con il contest "I fiori più belli" curato dal Centro Commerciale Naturale "Borgo degli Arlecchini" insieme alla Pro Loco. La sfida? Addobbare il proprio balcone, la vetrina di un negozio o l’ingresso di casa. La giuria valuterà la decorazione più bella e saranno premiati i primi tre classificati. Dalle 9 alle 19, insomma, una cascata di appuntamenti che toccheranno anche il mondo dello sport. Non mancherà infatti la Ciclostorica "La Lastrense" con i partecipanti che attraverseranno a piedi e con la bici alla mano il centro storico. Due passi alla mostra-mercato con articoli e attrezzature da giardinaggio per poi divertirsi a conoscere da vicino gli animali della fattoria didattica Gea; alpaca, capre, asini e pony. Ultima ma non meno importante la cultura con la visita guidata all’atelier Bagnoli alle 10.30 e quella delle 16 al museo della ceramica.

Y.C.