"Montelupo Fiorentino: Nuove luci per l'impianto sportivo Brandani"

Si torna a investire nella zona sportiva di via Landini, a Montelupo: questa volta si parla dell’ammodernamento dell’illuminazione del campo da calcio Brandani, un impianto molto frequentato. Il Comune ha affidato direttamente i lavori per un importo di 33mila euro, confidando nelle nuove tecnologie e di poterlo riassorbire con i risparmi in bolletta. Gli impianti di via Landini si trovano nel quartiere le Graziani, sulla riva sinistra della Pesa, a ridosso della strada che porta a Turbone. Fanno idealmente da pendant all’area sportiva subito di là, in riva destra, dove si trovano lo stadio principale ed il palasport. Tra le due zone il collegamento è assicurato anche da una pista ciclabile o da percorrere a piedi che sfrutta il ponte della Strada provinciale 12. Nello scorso decennio, l’area di via Landini venne sottoposta ad ampia riqualificazione, con ingenti risorse. Nel 2017 uno degli ultimi lavori: si trattava di un intervento di sistemazione del campo sportivo, con una riorganizzazione funzionale e sistemazione del campo di calcio a 11 in erba sintetica. In aggiunta, vennero sistemate tutte le percorrenze ciclabili con una contestuale riorganizzazione delle fermate del trasporto pubblico locale in zona Graziani. Fu, insomma, una profonda trasformazione di tutta questa zona, che adesso ha necessità delle manutenzioni. Nel 2020, i campi da calcio a 11 e a 9 di via Landini vennero intitolati ad Alessio Brandani e Roberto Bartalucci, sportivi di Montelupo scomparsi prematuramente.