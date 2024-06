"Montecomix". Un week end a tutta fantasia

Per due giorni nel weekend alle porte Montespertoli sarà un palcoscenico a cielo aperto di anime manga, fantasy e molto altro. Un’autentica novità per il paese immerso nelle colline del Chianti, che domani e domenica dalle 9 a mezzanotte si appresta ad ospitare la prima edizione di "Montecomix". Dal mercatino artigianale ai fumetti, da dischi e vinili ad uno spazio giochi, fino a musica, realtà virtuale, giochi da tavolo, spazio mattoncini Lego e molto altro ancora. Insomma una due giorni di divertimento a 360 gradi con tantissime esperienze per immergersi nel mondo del gioco e della fantasia. L’appuntamento è in piazza del Popolo e in via Roma con Veronica Lazzeri pronta a far ballare tutti domani sera a partire dalle 21.30 con il suo Dj set con musica anni Novanta e Duemila, oltre ad alcune tra le più famose sigle dei cartoni animati.

Domenica alle 17, invece, spazio al contest di cosplay, con la gara delle migliori maschere. Ci sarà anche un piccolo punto ristoro a cura dell’associazione commercianti e artigiani, mentre sarà allestito anche uno spazio dedicato alla realtà virtuale e al tiro con l’arco.

All’interno dell’area dedicata al bar Lo Chalet Montespertoli i visitatori potranno invece trovare una collezione di mattoncini lego. In via Roma, infine, troveranno spazio i giochi da tavolo, mentre altre iniziative si terranno nei locali della biblioteca comunale Balducci. L’atmosfera fantasy pervadere le strade del paese coinvolgendo grande e piccoli. Tra le attività più affascinanti a cui si potrà assistere ci saranno i combattimenti in arena con le spade o la possibilità di cavalcare il famoso toro meccanico. "Ringrazio l’associazione commercianti che in questi anni si sta prodigando per organizzare un gran numero di eventi, anche di nuovi per il nostro paese come questo – commenta l’assessore al commercio, Paolo Vignozzi –. Quindi sarà emozionante vedere in nostro centro animato in maniera decisamente insolita".